ГЕРБ призова да не се злоупотребява политически със случая "Петрохан" (ВИДЕО)

ГЕРБ призоваха да не се злоупотребява политически със случая "Петрохан". Това стана ясно от думите на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС пред медиите в парламента във връзка с криминалния случай, който вълнува обществото в последните дни. Припомняме, че на 2 февруари бяха намерени три тела край хижа "Петрохан", а на 8-ми още три в подножието на връх "Околчица", като водещата версия според МВР е убийство и последвало самоубийство или само самоубийство. ОКаза се, че шестимата убити са членове на Национална агенция за контрол на защитените територии.

Съболезнования за близките

Сачева на първо място изрази своите съболезнования към всички близки, които са засегнати и нарече случая "ужасна трагедия".

"Не искам да давам политически коментари на криминални случаи, но единствените, които могат да разследват и да дадат цялата истина, това са само институциите", заяви Сачева.

Сачева защити Митов

Депутатът от ГЕРБ защити вътрешния министър Даниел Митов и заяви, че той не се е скрил, а е извън страната. Думите й бяха във връзка с искането на опозицията да изслушат вътрешния министър по случа "Петрохан".

"Политическата злоупотреба с криминални случаи не помага за изясняването на правосъдието", смята още Деница Сачева пред медиите в парламента. ОЩЕ: Даниел Митов се скри от изслушване в пленарна зала за трагедията "Петрохан"