След като излезе от собствеността на ЦСКА: Христо Стоичков влезе в управлението на друг клуб

11 февруари 2026, 14:31 часа 176 прочитания 0 коментара
Най-успешната личност в историята на българския футбол Христо Стоичков ще влезе в управлениетон а румънския елитен клуб Фарул (Констанца), съобщава местното издание fanatik.ro, цитирано от dsport.bg. Камата, който допреди няколко години бе акционер в българския гранд ЦСКА, сега отново ще бъде акционер във футболен клуб, но зад граница. А това се е случило, след като собственикът на Фарул Георге Хаджи е приел да стане национален селекционер на Румъния.

Стоичков става собственик на Фарул (Констанца)

Хаджи ще наследи Мирчеа Луческу на селекционерския пост в Румъния, а за да няма конфликт на интереси, е решил да се оттегли от собствеността на Фарул. Той е избрал да прехвърли акциите на най-близките си приятели във футбола - Стоичков и Джика Попеску. Двамата ще получат по 50% от акциите на клуба, а сделката е била обсъдена и договорена около 60-годишния юбилей на Стоичков, който бе на 8-ми февруари. 

Христо Стоичков

Споменава се, че Хаджи е присъствал на юбилея на Стоичков, заедно с Попеску, а там тримата са си стиснали ръцете за новото начинание. Иначе легендата на румънския футбол се завръща начело на националния отбор след 25-годишна пауза. Той ще подпише договор за 4 години, който обхваща квалификациите за Евро 2028 и Световното първенство през 2030 г.

Заплатата му ще бъде 30 000 евро на месец, но с огромни бонуси за класиране на големи форуми, които могат да достигнат до 1 милион евро.

