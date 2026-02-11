Любопитно:

Сачева: Служебният кабинетът ще бъде на ПП-ДБ и на Йотова (ВИДЕО)

Служебният кабинетът ще бъде на "Продължаваме промяната -Демократична България" и на Йотова, смята Деница Сачева от ГЕРБ-СДС във връзка с номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер. Тя напомни пред медиите в парламента, че за разлика от ПП-ДБ, които шумно са агитирали за Андрей Гюров -  от ГЕРБ-СДС са се въздържали да дават предпочитания по време на консултациите с президента. 

"Виждаме, че очевидно консултациите са дали своя резултат. Имаме избор, който е пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ. Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова, защото ако за служебен премиер все пак имаше ограничен избор, съставът на този кабинет е изцяло в нейните правомощия", добави още Сачева. 

Кой ще е вътрешният министър?

От ГЕРБ обявиха, че не се притесняват кой ще бъде вътрешен министър. 
"За нас изборите са свързани с това да спечелим доверието на нашите избиратели и да отговорим на очакванията, които те имат от нас. Какви министри ще има на вътрешните работи, даже смятам, че това да предпоставяме, че винаги министърът на вътрешните работи е най-важната фигура в една избори, по-скоро е било оправдание за всички онези, които ги губят", коментира Сачева. 

Според нея, когато някой говори за "наше МВР" той предпоставя манипулации, на които е способен. "Ние никогане сме говорили по този начин", добави Сачева. ОЩЕ: ИТН след избора на служебен премиер: Очакват ни нечестни избори (ВИДЕО)

