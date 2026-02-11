Сачева: Служебният кабинетът ще бъде на ПП-ДБ и на Йотова (ВИДЕО)

Служебният кабинетът ще бъде на "Продължаваме промяната -Демократична България" и на Йотова, смята Деница Сачева от ГЕРБ-СДС във връзка с номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер. Тя напомни пред медиите в парламента, че за разлика от ПП-ДБ, които шумно са агитирали за Андрей Гюров - от ГЕРБ-СДС са се въздържали да дават предпочитания по време на консултациите с президента.
"Виждаме, че очевидно консултациите са дали своя резултат. Имаме избор, който е пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ. Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова, защото ако за служебен премиер все пак имаше ограничен избор, съставът на този кабинет е изцяло в нейните правомощия", добави още Сачева.
Кой ще е вътрешният министър?
Според нея, когато някой говори за "наше МВР" той предпоставя манипулации, на които е способен. "Ние никогане сме говорили по този начин", добави Сачева. ОЩЕ: ИТН след избора на служебен премиер: Очакват ни нечестни избори (ВИДЕО)