През 2025 г. Европа е компенсирала края на американската помощ за Украйна: Кой сега е най-големият донор

Макар подкрепата на САЩ за Украйна да е намаляла с цели 99% през 2025 г., общата помощ за страната е останала приблизително на нивото от предходните години, тъй като Европа рязко е увеличила своя принос. Това показват данните от ново проучване на Килския институт за световна икономика (IfW Kiel).

Общо европейците са предоставили на Украйна през 2025 г. приблизително 29 милиарда евро военна помощ, което е значителен ръст спрямо предишните години от началото на руската инвазия, когато европейската военна помощ е възлизала на приблизително 17-18 милиарда евро годишно (в периода 2022 г. до 2024 г.). Това представлява увеличение с 67%, цитира данните германският ежедневник Bild.

Финансовата и хуманитарна подкрепа също се е увеличила значително - с 59% в сравнение със средната стойност за 2022-2024 г. Украйна е получила по-голямата част от тази помощ през 2025 г. чрез институциите на ЕС - приблизително 35,1 милиарда евро. Това представлява 89% от цялата европейска финансова и хуманитарна помощ (общо около 39 милиарда евро).

Още: 90 млрд. евро заем за Украйна от ЕС: Официално е - обяснение откъде идват парите

Германия е с най-голям принос. През 2025 г. тя е предоставила 9 милиарда евро военна помощ - повече от всяка друга държава. Германия също така е допринесла с приблизително 600 милиона евро за закупуване на американско оръжие за Украйна като част от проекта PURL на НАТО.

След Германия се нареждат:

Обединено кралство — 5,4 милиарда евро;

Швеция — 3,7 милиарда евро;

Норвегия — 3,6 милиарда евро;

Дания — 2,6 милиарда евро.

Още: В ЕС расте броят на украинските бежанци. Кои държави са приели най-много (КАРТА)

Разликата между Северна и Южна Европа във военната помощ съще се увеличава. Северна Европа е предоставила приблизително 33% от европейската военна помощ през 2025 г., въпреки че представлява само 8% от БВП на 31-те държави донори. Южна Европа, за разлика от нея, е допринесла само с 3% от военната помощ, въпреки че генерира 19% от БВП на Европа.

Франция праща още изтребители Mirage 2000 на Украйна, страните обсъдиха и доставка на далекобойни ракети