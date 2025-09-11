Таро хороскоп за 12 септември

Научете какво ви очаква този петък, 12 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Десетка мечове

Овен, днес е денят, в който започваш да виждаш светлината. Когато се случат трудности, осъзнаваш, че има преломна точка в живота на всеки, включително и в твоя. Трудните уроци умират по-трудно и никога не си позволяваш да губиш момент, за да станеш по-силен.

Още: Слънчево затъмнение в Дева на 21 септември - как ще донесе на всяка зодия

Така че, ако ви предстои да изпитате нещо подобно на Десетката мечове – предизвикателство, което ви кара да чувствате, че светът ви се е срутил, няма да му се поддадете. Вместо това ще се научите как да превърнете най-лошите времена в период на голяма трансформация.

Днешната карта таро за Телец: Четири пентакли, обърнати

Телец, да, материалните неща имат значение и ти се наслаждаваш на хубав живот, но те никога не бива да те контролират или да определят кой си като личност. Характерът ти е единственото нещо, което трябва да те кара да чувстваш, че животът ти е такъв, какъвто трябва да бъде.

Днешното предупреждение от картите, и това, което таро смята, че трябва да знаете от обърнатата Четворка на Пентаклите, е да не се тревожите за парите. Те ще дойдат и ще си отидат; можете да печелите повече и можете да намерите начини да увеличите нетното си богатство по много начини

Още: Аспект на деня и фаза на луната на 12 септември 2025 г. Сатурн в Риби ще доведе до промени

Днешната карта таро за Близнаци: Тройка чаши, обърната

Близнаци, това, което твоята карта таро за днес иска да знаеш, е, че понякога може да се чувстваш самотен. Тройката чаши, обърната, е за изолация от приятели.

Ако сте обмисляли да се оттеглите от света, може би това таро е тук, за да ви каже да не го правите. Това може да е последното нещо, което трябва да направите. Вместо това, протегнете ръка и се свържете, за да избегнете падането по хлъзгавия склон на самотата.

Толкова е лесно да си помислиш, че хората са твърде заети, за да говорят, или че си бил/а твърде ангажиран/а последния път, когато прекарахте време заедно. Вместо да правите прибързани заключения, попитай. По-добре е да се справите с недоразуменията, отколкото да се криете от конфликт.

Още: Дневен хороскоп за 12 септември 2025 г.

Днешната карта таро за Рак: Кулата

Рак, днешната карта таро за теб е Кулата и това може да означава, че трябва да знаеш, че може да възникне проблем, особено ако не си внимателен или не обръщаш внимание на случващото се около теб.

Нещата могат да излязат извън контрол, когато сте безразсъдни или се фокусирате върху разсейващи фактори, когато би трябвало да сте напълно присъстващи. Пренасочете вниманието си, когато усетите, че мислите ви се разсейват. Задавайте въпроси, за да останете напълно свързани по време на разговорите. Не забравяйте, че присъствието е ключово.

Днешната карта таро за Лъв: Пет мечове, обърната

Още: Духовно послание за всяка зодия за 11 септември

Не таи злоба в себе си, Лъв. Огорчението може да бъде свързано с всякакви нездравословни промени във физическото ти тяло . Вместо това, опитай се да освободиш емоционалната част и да се съсредоточиш върху реакцията. Можеш да вземаш решения, които ще защитят ума и сърцето ти в бъдеще. Липсата на емоционална реакция не прави неблагоприятните събития приемливи или маловажни; това просто означава, че не им позволяваш да контролират живота ти.

Днешната карта таро за Дева: Пет жезли, обърната

Чао, борби, здравей, мирни времена. Чакаш този момент, Дева, когато трудните времена са видими само през огледалото за обратно виждане. Това време е сега и най-хубавото от седмицата ти е на път да започне.

Това, което трябва да знаете, е следното: дори когато предизвикателствата приключат, може да отнеме известно време, за да се откъснете психически от преживяването. Може да е трудно да повярвате, че един труден момент е зад гърба ви; позволете си да обработите преживяването и докато го приемате, приемете нова и подобрена реалност.

Още: В четвъртък: Не просто пари, а големи благини очакват Дева, Везни + още 2 зодии

Днешната карта таро за Везни: Императорът, обърнат

Везни, никой не обича да му се казва какво да прави, а когато имаш човек в живота си, който непрекъснато се опитва да контролира как прекарваш времето си, това те кара да се чувстваш разочарован и дори да се отдръпваш от него.

Днешното послание от Императора, обърнато, и това, което трябва да знаете, е, че не е нужно да позволявате на някого да ви дразни и да ви кара да се чувствате сякаш нямате други възможности. Вие го правите!

Днешната карта таро за Скорпион: Светът, обърната

Още: На 11 септември: Числото 11 ще посочи пътя към щастието на 4 зодии

Скорпион, ти си толкова близо до това да получиш това, което искаш от живота. Може дори да усетиш как дланта ти сърби, което е сигнал, че времената се променят към по-добро. Днешната карта таро, Светът, обърната, е знак, който ти показва колко добър може да бъде животът за теб.

Правите ли неща, които ви спъват? Може би се фокусирате върху грешните дейности или отлагате от страх (не от мързел).

Създайте си план и го следвайте безусловно, за да преминете през тази емоционална пречка. Ще видите как се случва напредък, дори ако не сте в настроение да правите това, което знаете, че трябва да правите.

Днешната карта таро за Стрелец: Десетка чаши

Още: Таро хороскоп за ЕСЕН 2025

Стрелец, днес си в отлично състояние и това, което правиш, сякаш се превръща в злато. Днешната карта таро е Десетката чаши и тя отразява великите неща, които ти предстоят в живота.

Тъй като чашите представляват емоции, пригответе се за радост. Ето какво трябва да знаете за 12 септември.

На път сте да навлезете в прекрасен период от живота, в който любовта, приятелството и личните мечти ще се сбъднат. Ще се почувствате сякаш сте пристигнали! Стигнали сте!

Днешната карта таро за Козирог: Четворка жезли

Още: Таро хороскоп за 11 август

Козирог, потупай се по рамото за това, че си свършил толкова добра работа в живота. Според Четворката на жезлите, трябва да знаеш, че си свършил невероятна работа, изграждайки живота, който искаш да имаш. Спечелил си подкрепяща база от приятели.

Създали сте сигурни и сигурни връзки със семейството и колегите си. Вие сте в позиция за успех. Всичко, което трябва да направите сега, е да повтаряте това, което правите всеки ден. Бъдете последователни.

Днешната карта таро за Водолей: Деветка жезли

Водолей, удивително е как винаги намираш доброто във всяка ситуация, с която се сблъскаш. И това, което трябва да знаеш за Деветката жезли на 12 септември, е, че оптимистичното ти отношение е заразно.

Ще бъдете вдъхновяващо влияние заради това колко добре се справяте с всичко, което животът ви поднесе. Виждате потенциала в нещата и вместо да бягате от упоритата работа, тичате към нея.

Днешната карта таро за Риби: Дяволът

Риби, не позволявайте на изкушението да ви свали до ниво, на което знаете, че никога не е било писано да бъдете. Картата таро за деня, Дяволът, иска да си спомните колко често се случва изкушението.

Винаги ще има някой или нещо, което се опитва да привлече вниманието ви. Не всички възможности са добри. Трябва да се откажете от определени неща , особено ако не чувствате връзка с тях. Останете верни на себе си.