Руското посолство в Подгорица изрази съжаление, че черногорската страна не е изразила съболезнования за смъртта на цивилни при нападението над студентско общежитие в Луганск, обвинявайки Подгорица в солидарност със „западни антируски инсинуации“, предаде хърватската медия "Индекс". Припомняме, че на 22 май при украинска атака срещу колеж и общежитието в окупираната от руснаците Луганска област са били убити 6 души, а 39 са били ранени.

Отговорът на Черна гора: Русия е агресор

Министерството на външните работи на Черна гора (MVP) заяви, че всяка невинна цивилна жертва заслужава съчувствие, уважение и пиетет, независимо от националността или мястото на смъртта.

В отговор на изявлението на р МВнР обяви, че Черна гора последователно се застъпва за принципите на международното право.

„Опитите да се прехвърли отговорността за последиците от войната върху други не могат да променят основния факт, че този конфликт започна с военната агресия на Руската федерация срещу Украйна, което беше установено от мнозинството в международната общност чрез множество резолюции“, се казва в изявление на черногорското министерство.

Министерството на външните работи определи като неподходящи „уроци по човечност и състрадание“, които идват във време, когато части от украинската територия са окупирани, а цивилното население и гражданската инфраструктура в цяла Украйна са изложени на непрекъснати атаки.

МВнР подчерта, че Черна гора „не е и няма да бъде против руския народ", но че се противопоставя на нарушаването на международното право, военната агресия и страданията на цивилното население. В изявлението се заключава, че Подгорица многократно е изразявала солидарност с всички цивилни, страдащи от последиците от войната в Украйна, и че ще продължи да подкрепя мира, като остане последователна в зачитането на суверенитета и териториалната цялост на Украйна.