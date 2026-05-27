Беларус си играе с огъня в Украйна. След уникална руска операция: Одеса се готви за отбрана (ОБЗОР - ВИДЕО)

През последната седмица Беларус твърди, че е регистрирал 166 украински дрона във въздушното си пространство, а секретарят на Съвета за сигурност на Беларус съобщи за опити за "удари по елементи на гранична инфраструктура". "Всеки ден нашите системи за противовъздушна отбрана редовно откриват бойни безпилотни летателни апарати, пресичащи беларуско-украинската граница и падащи на наша територия. В някои случаи това не са случайни атаки, а опити за удари по елементи на гранична инфраструктура, маскирани като случайни прелитания. Само през последната седмица е имало 116 такива атаки. Срещу тях са използвани 59 пъти извънредни сили". Това заяви държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович и то в руската столица Москва на заседание на Комитета на секретарите на Съветите за сигурност на ОДКС, съобщава беларуската информационна агенция БелТА.

Той твърди, че Украйна продължава оперативно да оборудва и минира граничните райони на южната граница на Беларус, а също така активно провежда разузнаване на беларуска територия с помощта на електронни системи. Според Волфович, цитиран от sb. by, на украинските гранични полигони "се отработват учения, свързани с използването на ударни безпилотни летателни апарати, както и с щурм и превземане на сгради".

В своеобразен отговор на това твърдение, командващият Силите за работа с безпилотни системи в украинската армия майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" предупреди, че ако Беларус атакува Украйна, тя ще отговори и вече е набелязала първите 500 цели в Беларус, които ще станат на пепел. „Безплатен практически съвет: Не заставайте на пътя на Украйна“, написа Мадяр и директно отправи посланието си към беларуския диктатор Александър Лукашенко, като в дългата си публикация сподели и последния материал на Reuters на тема спрели да работят заради украинските далекобойни дронове руски рафинерии – материалът е за Сизранската рафинерия – ОЩЕ: Поредна руска рафинерия спря работа след удари на украински дронове

Украинският президент Володимир Зеленски също не пропусна да покаже, че за него и Украйна Лукашенко и Беларус не са достоен противник. Той приветства лидера на беларуската опозиция Светлана Тихановска и то в Киев, като каза: "Наскоро Лукашенко заяви, че е време президентите на Украйна и Беларус да се срещнат. Забавно е какво стана - Лукашенко го каза, но Светлана Тихановска е тази, която пристигна". Тихановска е преследвана от режима на Лукашенко, след като на изборите за президент в страната през 2020 година тя според редица международни оценки вероятно е спечелила, но заради масови фалшификации Лукашенко беше обявен за победител:

Zelenskyy: Recently, Lukashenko said it's time for the presidents of Ukraine and Belarus to meet. Funny how it turned out - Lukashenko said it, but Sviatlana Tsikhanouskaya was the one who arrived.

Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), Беларус и Русия полагат основните в информационното пространство, за да оправдаят минимум атаки с дронове срещу цели в Украйна, които ще бъдат извършвани от руска територия. ISW визира именно думите на Волфович. Институтът добавя, че е много малко вероятно беларуската армия да започне сухопътна операция в Украйна и добавя, че досега не е забелязъл струпване на необходимите за такова нещо сили. Руската армия може да използва територията на Беларус за операции с руски дронове клас "Шахед" и по-евтините "Мълния" срещу магистрала М-06, която преминава през западните украински области, включително ключови маршрути за доставки от Полша до Украйна и железопътната линия, свързваща Полша и Украйна, предупреждава ISW.

На този фон, украинското командване "Юг" посочи и то с видеокадри, че Одеса се се подготвя да се защитава от руската армия – с окопи, траншеи, противотанкови ровове и барикади, защитни съоръжения. Най-близките сухопътни руски позиции до Одеса са чак отвъд река Днепър, на източния ѝ бряг. Новината дойде, след като турският информационен проект Clash Report препредаде новина за уникална руска военна операция – ударен в пристанището на Одеса е украинският кораб "Дружба". Това е учебен кораб. По-специалното на операцията е, че изглежда тя е извършена с морски дронове, които са се потопили под вода във финалната фаза на атаката, за да не бъдат открити лесно и в тази финална фаза са преминали на автономен режим на управление. Щетите по кораба не са го извадили окончателно от употреба, но операцията е много тревожен знак за Украйна:

Ukraine's Southern Territorial Defense Forces said Odesa is being prepared for circular defense. Around the city, troops are already building multi-kilometer anti-tank ditches and dugouts, installing barbed wire, dragon's teeth and other engineering barriers designed to…

Russian USVs reportedly targeted the three-masted sailing ship Druzhba in the port of Odesa

46.495688, 30.737279

source: https://t.co/NKOa189Iic

При всичко това – руският представител в ООН Василий Небензя каза, че не се радвал на войната и изрече поредната си опашата лъжа: "Разликата е, че ние никога не удряме цивилни нарочно". Спомен само за едно от най-бруталните руски изтъпления – ударът срещу болницата за лечение на раковоболни деца "Охматдит" - ОЩЕ: Украйна през 2024 г.: Краят на войната е близо, истинският мир е далеч

Russia’s UN Envoy Nebenzya:



I’m not saying that war is a good thing. I'm not enjoying it.



But the difference is that we NEVER go after civilians deliberately. pic.twitter.com/paRDCKjECL — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За 15-ти пореден ден интензивността на сухопътните военни действия в Украйна е над границата от 200 бойни сблъсъка за 24 часа – невиждано ниво на боеве и никаква съществена промяна на фронта. Съгласно официалните данни на украинския генщаб, на 26 май е имало 296 бойни сблъсъка спрямо 267 на 25 май. Руснаците са хвърлили 239 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 15 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2568 изстреляни снаряда, като тук разликата е само с около 280 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7089 FPV дрона, което е с около 1600 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещото – 53 руски пехотни атаки са били спрени там. След няколко дни на пауза, в украинския официален списък на места с активни боеве в направлението пак присъства Покровск. Уникалното за този сектор на фронта – Z-каналът "Два майора" се хвали в дневния си обзор, че руснаците били превзели свинеферма южно от Покровск! Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 26 руски пехотни атаки. Още 35 са извършени в района на Гуляйполе, Запорожка област - но северно от този участък изглежда украинците продължават да напредват, поне това твърди един от известните Z-канали "Анатоли Радов", който дава и КАРТА за твърдението си, че боеве има чак в село Зелени Хай, което беше превзето от руснаците миналата година. В Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и южно от него, са станали 13 руски пехотни атаки, а още 9 е имало в Севернослобожанското направление т.е. пограничния район на Суми и Курска област. 12 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление - за там ISW публикува геолокализирани видеокадри от руски обстрели и на тяхна база заключва, че украинската армия държи повече позиции в самия Лиман и източно от него (в село Зарично) от досега известното - цитирани са сведения и на руския телеграм канал, който следи действията на руското командване "Запад":

"Много скоро ще бъде проблематично за врага да се движи и ако сега хленчат, че много хора просто не достигат до позициите си, то след половин година ще се оплакват, че не могат да достигнат дори до зоните, където са подразделенията им", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", визирайки тоталната война с дронове на средно разстояние (до 200 километра от фронта), която Украйна отприщи - ОЩЕ: Новата фаза на войната в Украйна: Технологични примери как Русия губи – дронове и ПВО системата "Лима" (ОБЗОР – ВИДЕО)

"In my opinion, if the current trend continues, the situation in the coming months could be close to critical in terms of deployments and especially logistics.



This will be a very challenging year."



-Russian milblogger Ghost of Novorussia on the Ukrainian deep strikes pic.twitter.com/iCQIenYaCG — Preston Stewart (@prestonstew_) May 26, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 163 далекобойни дрона срещу цели в Украйна. Свалени са 150 – 8 от останалите дронове са преминали украинската ПВО и са нанесли удари на 7 места, а другите 5 дрона все още са във въздуха, сочи сводката на украинските ВВС. Според военновременния ръководител на Черниговска област Дмитро Брижински, в Чернигов е имало 15 взрива и щети в едно от предприятията на града. Той го съобщи в официалния си канал в Телеграм, но не уточни кое е предприятието – ОЩЕ: Огън и дим в руски авиозавод и щаб на ВВС на Руския черноморски флот в Севастопол, Туапсе пак гори - Украйна удря (ВИДЕО)