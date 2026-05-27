Радев преди срещата с Макрон: Ще се радвам Европа да започне преговори с Русия

Франция е сред ключовите партньори на България в процеса по модернизация на армията. Това заяви премиерът Румен Радев по време на визитата си в Париж, където му предстои среща с френския президент Еманюел Макрон.

Радев подчерта, че за първи път посещава френската столица в качеството си на министър-председател и разговорите с Макрон ще бъдат насочени към конкретни практически теми. По думите му предстои реализацията на важни договори, свързани с доставката на 3D радари, ново поколение гаубици и въоръжение за модулните многофункционални кораби на българските Военноморски сили.

Премиерът отбеляза още, че София и Париж имат сходни позиции по въпросите на европейската сигурност, енергийната диверсификация и развитието на ядрената енергетика. Още: Не страдат достатъчно: Руското посолство в Подгорица размаха пръст на Черна гора

Войната в Украйна

По думите на Радев Европа трябва да бъде водеща в диалога с Москва и да не допуска намесата на трети страни. Той подчерта, че дипломацията трябва да влезе в ролята си, тъй като континентът разполага с достатъчно политици, които могат да преговарят с Русия. Премиерът уточни, че тази тема ще бъде обсъдена в разговорите му с Макрон:

"Ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия, не само да започне, Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допусне трети играч", каза той. Още: "Войната не решава проблеми": Папата осъди атаките в Украйна

Относно продължаването на помощта за Киев, Радев посочи, че България е оказвала подкрепа до момента, но кабинетът тепърва ще разглежда предизвикателствата пред държавния бюджет. Той добави, че приоритет на правителството е да гарантира сигурността на българските граждани, преди да се обсъждат допълнителни средства за Украйна.