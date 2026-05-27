За сваляне на руски дронове с реактивен двигател "Геран-4": Естония тества нов дрон-прехващач (ВИДЕО)

Дроновете отдавна вече се превърнаха в новия най-силен инструмент на войната - войната в Украйна го показа, а тази на САЩ и Израел срещу Иран, стартирана на 28 февруари, 2026 година, го затвърди. А в Украйна вече "се роди" нов безпилотен апарат - става въпрос за високоскоростен дрон-прехващач, който Естония тества. Това е продукт на базираната в Талин Alatyr Group - той преминава тестове и изпитания в Украйна.

Още: Нови украински дронове-прехващачи вече свалиха руски реактивни "Шахед"-и (ВИДЕО)

Какво представлява безпилотната система - хибриден дрон с вертикално излитане и спускане. Той е снабден с четири електрически двигателя, които го изстрелват вертикално, след което се стартира ракетен ускорител за високоскоростно хоризонтално движение. Целта на дрона е да догонва новите руски дронове клас "Шахед" - "Геран-4", които са снабдени с реактивен двигател и които летят с 350–500 км/ч - твърде бързо за обикновени FPV прехващачи с витла.

Естонската система е проектирана да постига именно до 500 км/ч. Дронът-прехващач може да се изстрелва с мултикоптер - с ускорение, подобно на ракета.

Estonia’s P4P high-speed interceptor drone being live-tested in Ukraine.



Built by Tallinn-based Alatyr Group, it’s a hybrid VTOL drone: four electric motors launch it vertically, then a rocket booster ignites for high-speed horizontal sprint.



Its purpose is to catch Russia’s… pic.twitter.com/pi5atajpss — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

В Украйна едно от най-ефективните оръжия за сваляне на дронове клас "Шахед" е ПВО системата за електронно заглушаване "Лима". Повече за нейните постижения, НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Новата фаза на войната в Украйна: Технологични примери как Русия губи – дронове и ПВО системата "Лима" (ОБЗОР - ВИДЕО)