Китай реагира на руската заплаха Киев да бъде сринат и чуждите дипломати да бягат

27 май 2026, 7:40 часа
Снимка: kremlin.ru
"Позицията на Китай за войната в Украйна (бел. ред. - китайският говорител Мао Нин я нарича "украинската криза") е последователна и ясна. Диалогът и преговорите са единственият жизнеспособен изход. Призоваваме засегнатите страни да работят заедно за деескалация възможно най-скоро и да създадат условия за рестартиране на диалога и преговорите". Това е отговорът на китайското външно министерство на въпрос какво мисли Китай за официалната заплаха на Русия, че започва масирани удари с ракети и дронове срещу украинската столица Киев - ОЩЕ: "Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

Въпросът беше зададен от кореспондент на украинската информационна агенция "Укринформ" - той беше част от въпросите на редовния дневен брифинг на китайското външно министерство. Питането беше формулирано така: Руското външно министерство заяви, че руската армия подготвя масирани атаки с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. В изявлението си руската страна изрично заплашва чуждестранните дипломати в Киев с тези атаки. Бих искал да попитам как Китай коментира заплахите на Москва за ескалация на руската война в Украйна и дали ще евакуира дипломатите си от Киев?

Междувременно, в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС се появи съобщение за заплаха от обстрел с балистични ракети срещу Централна Украйна, по-специално Киев и Киевска област. Около 15-тина минути по-късно обаче заплахата беше анулирана.

Ивайло Ачев
