Таро хороскоп за 4 февруари

Научете какво ви очаква тази сряда, 4 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за сряда за Овен: Две чаши

Овен, Двойката на чашите, представлява хармонична връзка. Време е да спрете да се задоволявате с нещо по-малко в живота си, когато става въпрос за любов.

Започвайки от 4 февруари, се стремете към партньорство на равни начала, където вие и вашата половинка се подкрепяте взаимно в добри и трудни моменти.

Днес бъдете верни на себе си и следвайте сърцето си. Избягвайте ситуации, които противоречат на това, което знаете, че то има нужда.

Таро карта за сряда за Телец: Пет мечове, обърната

Това е вашият шанс да се излекувате, Телец. На 4 февруари вашата карта таро, Петицата мечове, обърната, е за преодоляване на конфликт.

Да се ​​отдръпнеш от проблем не означава непременно да упорстваш в него. Има много пътища към разрешаването му, включително прекъсване на връзките и продължаване напред в живота.

Трябва да започнете от позиция на вътрешно познание, а това означава да знаете какво искате и какво не. Първо разберете себе си.

Таро карта за сряда за Близнаци: Седем мечове, обърната

Вашата дневна карта таро за 4 февруари е Седемте меча, което показва, че измама в живота ви е била разкрита.

Нещо, което трябва да знаете, излиза наяве. Искате всичко, което казвате и правите, да бъде израз на най-висша почтеност, за да избегнете проблеми с фалшиви обвинения или клюки. Честността е най-добрата политика.

Таро карта за сряда за Рак: Асо на чашите, обърната

На 4 февруари има много емоции, през които да се ориентирате, и една от тях е чувството на претоварване. Асо чаши, обърната карта таро, е за потиснати чувства, които избухват и трябва да бъдат разгледани.

Не пренебрегвайте мислите си и не мислете, че те ще изчезнат с времето. Вместо това, анализирайте и размишлявайте защо имате това дълбоко преживяване, за да получите по-голяма яснота в живота си.

Таро карта за сряда за Лъв: Десетка пентакли, обърната

Време е да се съсредоточите върху мислите си, когато става въпрос за финанси. Лъв, на 4 февруари, вашата карта таро, Десетката пентакли, обърната, подчертава нарушаване на дългосрочната ви стабилност.

Този проблем няма да се реши сам, така че трябва да го адресирате директно. Помислете за практичен подход, особено ако не сте сигурни откъде да започнете. Говорете с ментор или помолете някой, който е бил на ваше място, за помощ.

Таро карта за сряда за Дева: Шест мечове, обърната

Шестицата мечове, обърната, е карта таро, водена от пътешествие, която обяснява какво е чувството да преминеш от познато към непознато. На 4 февруари се научаваш да се ориентираш в преживяване, докато го правиш.

Най-добре е да не придавате блясък на процеса; вместо това, приемете, че трябва да свършите работата. Трябва да прегърнете борбата. Малко по малко ще откриете, че се чувствате комфортно сравнително бързо.

Таро карта за сряда за Везни: Пет жезли, обърната

Трябва да вземете изпълнително решение на 4 февруари. Петицата жезли, обърната, ви кани да предприемете практичен подход към проблем, който създава загуба на време и разсейване.

Обмислете възможностите си: да направите компромис, да обсъдите нещата или да се съгласите, че не сте съгласни. Трябва да намерите най-добрия подход и да го следвате.

Таро карта за сряда за Скорпион: Крал на мечовете, обърнат

Всичко започва с решение. На 4 февруари обърнатият Крал на мечовете е за решителност, необходима част от поемането на отговорност за живота, който искате да живеете.

Може би предпочитате да опитате, но опитът, който ще имате, няма да е същият. Вместо това, ангажираността ще повиши залозите за вас, подтиквайки ви да мислите конкурентно. Искате да спечелите!

Таро карта за сряда за Стрелец: Смърт

Новото начало може да бъде емоционална реакция на стрес или добре обмислено решение.

Така или иначе, на 4 февруари вашата карта таро, Смърт, означава приближаващ се край, позволяващ ви да започнете отначало в дадена област от живота си.

Не можеш да се върнеш в миналото, но няма и да искаш. Бъдещето ще бъде по-светло и ще бъдеш нетърпелив да изследваш всичко, което ти се предлага.

Таро карта за сряда за Козирог: Седем жезли

Козирог, задълбочи се в душата си и си дай възможност наистина да опознаеш себе си по-добре.

На 4 февруари, Седемте пръчки са посветени на почтеността и използването на моралните ценности като основа или център на всяко вземане на решения.

Когато знаеш кой си и в какво вярваш, ти е много по-лесно да кажеш това, което трябва да кажеш, и да се изразиш с убеждение и искреност.

Таро карта за сряда за Водолей: Кралица на чашите

Нотка емпатия, съчетана с интелигентност, е значението зад картата таро „Дама на чашите“. На 4 февруари балансирате емоционалната страна на това да си човек с духовната страна на интуитивната енергия.

Днес можете да бъдете до някого, на когото държите, без да губите себе си. Вместо това, ще откриете колко силно чувствителни сте, засилвайки грижовната си природа.

Таро карта за вторник за Риби: Дяволът

Вие сте по-силни от пороците си, Риби. На 4 февруари ще издържите на изкушение, според картата таро „Дяволът“. Нещо изглежда желано, но трябва внимателно да прецените цената на това да се поддадете.

Уверете се, че това, което сте поканени да правите, е в съответствие с вашите дългосрочни цели и не е просто задоволяване на временно удоволствие.