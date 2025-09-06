Таро хороскоп за всяка зодия за 7 септември

Научете какво ви очаква тази неделя, 7 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Слънце, обърнато

Овен, обичаш добрите новини и днешната карта таро е обърната, но въпреки това ще бъде страхотен ден. Слънцето е за изобилие и светлината на щастието и радостта.

Това, което може да се случи, е да има лека несигурност и може да се чудите дали това, което правите, ще се получи. Ще се получи, но според днешната карта таро, по време на лунно затъмнение може да се наложи да го изчакате. Няма проблем, Овни. Ще се справиш.

Днешната карта таро за Телец: Дяволът

Телец, обичаш да знаеш какво се случва зад кулисите, а днешната карта таро е потвърждение да бъдеш нащрек. Картата таро Дявол е символ на изкушението и може да чувстваш, че трябва да си затвориш очите за това, което знаеш, че не е подходящо за теб (или за някой друг).

Вместо да се поддавате на мързел, бъдете силни. Правете това, което умеете най-добре, Телец, бъдете упорити. Днес можете да избегнете капан от проблеми, като изберете да останете твърди в решимостта си да не се поддавате на натиска на връстниците. Няма да се поддадете и ще се радвате, че не сте го направили. Ура, бик.

Днешната карта таро за Близнаци: Луна

Близнаци, любопитната ви природа отново побеждава. Днес може да се натъкнете на истина, която не е била лесна за откриване или виждане, но вашата съзерцателна природа ви помага да се ориентирате в мъглата и да разберете това, което трябва да знаете.

Луната се свързва с възприятието и интуицията, които понякога могат да бъдат мъгливи. По време на лунното затъмнение днес може да имате проблясък на прозрение, който ще ви помогне да откриете това, което не сте виждали в миналото.

Днешната карта таро за Рак: Седем пентакли, обърната

Рак, знаеш, че всички хубави неща отнемат време и също така си наясно, че упоритата работа не винаги се отплаща, но през повечето време се отплаща. Така че днес, когато те обземе чувство на неудовлетвореност от това колко време ти отнема да постигнеш определен резултат, е естествено да се тревожиш, че се луташ, само за да не стигнеш доникъде.

Вашата дневна карта таро за днес, Седемте пентакли, обърната, ви напомня да останете размишляващи.

Днешната карта таро за Лъв: Върховната жрица, обърната

Лъв, една сила може да се превърне в слабост, ако те кара да не искаш да промениш решението си, когато е необходимо. Днешната карта таро, Върховната жрица, обърната, е напомняне за смирение, ценна черта, която държи ума ти отворен.

Може би научавате важен житейски урок, но чувството, че знаете повече от другите, може да създаде сляпо петно ​​в мисленето ви. Днес проверявайте източниците на информация. Не се ръководете от приятели; предпочитайте фактите.

Днешната карта таро за Дева: Смърт, обърната

Дева, обичате да завършвате нещата бързо и след това да преминавате към следващия проект. Днес обаче може да се наложи да изчакате въпреки всичките си усилия, за да затворите вратата и да завършите задачата без забавяне.

Когато нещо не свършва веднага, може да се почувствате сякаш животът ви е спрял и това може да ви остави объркани и разочаровани.

Опитайте се да видите забавянето в различна светлина. Това е шанс да се почувствате комфортно и да свикнете с това, което предстои. Времето, когато е спряно от Вселената, никога не е предназначено да ви навреди, а вместо това да ви помогне да приемете промяната, така че да бъдете по-добри благодарение на нея.

Днешната карта таро за Везни: Обесеният мъж, обърната

Везни, вие обичате хората и това понякога може да е вашият провал. Отказвате да се откажете от другите, особено когато те сякаш не вярват в себе си. Вие сте там, за да се окуражавате и подкрепяте взаимно. Проявявате любов и доброта, когато другите биха се отказали.

Днешното послание за вас от Обесения мъж, обърнато таро, е да обмислите алтернативен път във връзката. Освободете се, когато искате да се задържите. Пуснете, когато чувствате, че не можете да направите повече. Може би ще можете да си помогнете повече с трудната любов.

Днешната карта таро за Скорпион: Справедливост, обърната

Скорпион, ти си отличен в забелязването на проблеми, а когато става въпрос за проучване и намиране на недостатък в спор, малцина са по-добри от теб.

Днешната обърната карта таро, „Справедливост“, ви дава да разберете, че ако се опитвате да спечелите спор или съдебна битка, има възможност да го направите. Продължавайте да търсите и вратичката, от която се нуждаете, ще бъде там.

Днешната карта таро за Стрелец: Шест мечове, обърната

Стрелец, ти си оптимист, но напоследък може би си чувствал, че не си толкова позитивен, колкото би искал да бъдеш. Може да има причини за това, за което мислиш напоследък, и въпреки най-добрите ти усилия, те са помрачили възприятието ти.

Днешната карта таро е покана да промените начина си на мислене. Можете да започнете да преквалифицирате мислите си и да видите по-светлата страна. Може да се наложи да си напомняте, когато се чувствате негативно, но с време и усилия можете да го направите.

Днешната карта таро за Козирог: Императрицата, обърната

Козирог, дори ти, с всичките си силни черти на характера, се нуждаеш от почивка. Днешното послание от Таро е да си вземеш почивка и да се посветиш на вътрешния си мисловен живот. Може да се чувстваш малко виновна, че отделяш време за себе си, но не го прави.

Заслужаваш да отделиш работа настрана и да се съсредоточиш върху себе си от време на време. Когато се грижиш за тялото си и му осигуряваш това, от което се нуждае, можеш да дадеш повече от енергията и времето си на другите по-късно.

Днешната карта таро за Водолей: Деветка чаши

Водолей, не е ли удивително как можеш да виждаш в бъдещето? Често усещаш тенденции, преди да се случат, или възприемаш какво ще се случи в света благодарение на интуицията си. Тази интуитивна част от твоята личност не е лесна за обяснение, но може би е част от твоята зодия.

Така че, когато имате Деветката чаши, мечта, която сте имали за себе си, е на път да се сбъдне. Може би обаче няма да сте толкова изненадани, колкото всички останали.

Вероятно сте го усетили и сте се чувствали готови за него. Насладете се на реализацията на идеите си и нека това ви помогне да останете уверени в себе си, когато се прокраднат съмнения.

Днешната карта таро за Риби: Пет пентакли, обърната

Риби, вие не отдавате голямо значение на парите. Виждате ги като средство за постигане на цел. Смятате, че са добри, защото ви позволяват да правите добри неща и да помагате на другите. Толкова често искате да ги държите в ръцете си, за да можете да бъдете част от решенията на света, особено когато сте наясно с житейските проблеми.

Петте пентакли, обърнати, представляват края на финансовите тежести. Това е добра новина за вас на толкова много нива. Ще можете да помагате на повече хора в живота си. Освобождението от дългове ще ви даде възможност да пожънете плодовете на изобилието си. Браво, Риби.