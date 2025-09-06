Знаменосци и фалшиви завземания: Украинското разузнаване знае целите на Путин (ВИДЕО)

Докато не се проведат реални преговори за прекратяване на войната - руснаците ще поддържат висок темп на настъпление на фронта. Това заяви Андрей Юсов, представител на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР), в интервю за Novosti.LIVE, предаде украинската агенция УНИАН. Според него основната цел на руснаците преди преговорите, е да демонстрират, че контролират колкото се може повече територия. За целта те използват тактиката на фалшиви завземания на населени места, обясни Юсов.

„И тази история е за „знаменосци“, които са изпратени само с една цел – да нахлуят дълбоко в населено място и дори не да го превземат, а просто да поставят знаме, да направят снимка и общо взето, там мисията им приключва“, отбеляза представителят на ГУР. ОЩЕ: Колко руски военни има в Украйна? Последни данни на ГУР

Юсов даде пример с видео от руския Генерален щаб, където Одеска и Николаевска области са определени като руска територия. Той отбеляза, че това е демонстративен жест и дезинформационна кампания. Според него също така Русия няма планове да спре ударите си срещу Украйна скоро и в тази връзка не бива да се очаква тя да започне да спазва международното право. Ето защо той призова за отговор на руската заплаха. „Няма причина да се смята, че те изведнъж ще проявят някаква миролюбивост или ще започнат да спазват международното право и да избягват военни престъпления, по-специално терористични атаки и обстрели на гражданска инфраструктура“, подчерта Юсов.

Помага ли Китай на Русия?

Юсов е категоричен, че Китай не оказва военна подкрепа на Русия. Той отговори на журналистически въпрос за ролята на Китайската народна република в подкрепа на Руската федерация, по-специално след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.

„Няма военна подкрепа. Всичко останало е въпрос на сложен дипломатически процес“, каза Юсов. ОЩЕ: Тръмп: Изгубихме Русия, тя отиде в лагера на Китай