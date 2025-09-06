Младите ни таланти в Ню Йорк на роден език: Честит празник, българи! (ВИДЕО)

Българските финалисти на US Open Иван Иванов и Александър Василев не пропуснаха да честитят Деня на Съединението от кортовете в Ню Йорк. Двубоят между двамата бе спечелен от по-младия 16-годишен варненец, който надделя с 2:0 сета и завоюва втора титла от Големия шлем след триумфа на Уимбълдън по-рано през годината. В речите си при награждаването двамата отбелязаха празника, а братовчедът на Григор Димитров го честити на роден български.

Александър Василев честити празника на български език

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев в интервюто на корта и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България". "Всички фенове са щастливи, както и аз с това пътешествие, което имах“, допълни той.

"Благодаря на всички. На първо място искам да поздравя Александър за страхотния тенис, който показа през годината. Искам да благодаря на моя екип и на всички вас, които сте тук. Днес е голям празник в България, бих искал да го отпразнувам с вас, но трябваше да играя малко повече", каза от своя страна шампионът Иван Иванов след мача.

Това е общо четвърта титла за български тенисист от турнирите от Големия шлем на сингъл при юношите. България се изравни с Канада, Хърватия и Великобритания по този показател. През 2008 година и Григор Димитров триумфира като шампион на Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ, а сега Иван Иванов изравни това постижение.