40-годишният Роналдо се забавлява за Португалия! Англия не убеди срещу Андора

Португалия разгроми Армения с 5:0 в първия си двубой от група F от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. В Ереван 40-годишният Кристиано Роналдо блесна с две попадения. С толкова се отчете и съотборникът му в Ал Насър Жоао Феликс. Жоао Кансело също се разписа. Междувременно Англия записа скромен успех с 2:0 над Андора в мач от група K.

Без грешка за Англия и Португалия

Головото шоу на "мореплавателите" стартира в десетата минута, когато Феликс засече с глава страхотно центриране на Кансело за 1:0. Малко по-късно Роналдо получи на близка дистанция, за да удвои преднината на тима си. До почивката Кансело също се разписа. В началото на втората част Роналдо вкара за 4:0 с топовен шут от дистанция. В 61-вата минтуа Феликс вкара интересно попадение за крайното 5:0 и първа победа на португалците.

На "Вила Парк" в Бирмингам англичаните предоставиха скромна игра. След пропуск на Езе, в в средата на първото полувремето Гарсия си отбеляза автогол. В края на първата част стражът на гостите Икер Алварес отрази опасен удар на Нони Мадуеке. След почивката Езе, Рашфорд и Андерсън пропиляха изгодни шансове. Все пак в 67-ата минута Райс се възползва от центриране на Джеймс за крайното 2:0.

