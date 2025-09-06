Славен български тим се възражда! 7 от 7 за Фратрия, Дунав и Янтра не грешат (резултати)

Централният нападател Тома Ушагелов отбеляза единственото попадение в дебюта си и Етър (Велико Търново) спечели с 1:0 регионалното дерби срещу Локомотив (Горна Оряховица) в двубой от седмия кръг на Втора Лига. В същото време Фратрия продължи безгрешното си представяне през новия сезон и записа седма победа в седем мача. Допълващите топ 3 Дунав и Янтра също не стъпиха накриво.

Етър бие в регионално дерби

Ушагелов, който бе привлечен в края на август като свободен агент от Рилски спортист (Самоков), игра дебютния си мач за "болярите" и им донесе трите точки в Горна Оряховица. Той бе точен още в 26-ата минута. След това обаче пропусна няколко чисти шанса, единият от които на празна врата. Тимът от Велико Търново показва друго лице след назначаването на Иван Иванов и вече е на 11-о място с актив от шест точки, а Локо Горна Оряховица е седми с четири повече.

Дунав се наложи с категоричното 3:0 над Беласица Петрич. Възпитаниците на Георги Чиликов решиха двубоя още до почивката. В 30-ата минута Ибрахим Кейта откри резултата, а само 13 минути по-късно Камен Хаджиев удвои – 2:0. Юношата на Левски Преслав Бачев оформи класиката – 3:0. С този успех Дунав се утвърди на второ място във временното класиране с 16 точки, на 5 зад лидера Фратрия, но и с мач по-малко.

Варненци пък спечелиха с изразителното 5:0 срещу дубъла на Лудогорец. Автори на головете станаха Валентин Йосков, Виктор Митев, Иван Брикнер, Александър Ангелов и Ксавело Дривентак. Янтра (Габрово) се наложи с 3:0 срещу Севлиево у дома и излезе на трето място с 15 точки.

Резултати седмия кръг на Втора лига:

Фратрия (Варна) - Лудогорец II (Разград) 5:0

ЦСКА II - Черноморец (Бургас) 1:1

Миньор (Перник) - Спортист (Своге) 3:1

Спартак (Плевен) - Хебър (Пазарджик) 1:2

Янтра (Габрово) - Севлиево 3:0

Локомотив (Горна Оряховица) - Етър (Велико Търново) 0:1

Дунав (Русе) - Беласица (Петрич) 3:0

