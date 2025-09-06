Радев с нов упрек към политиците: Днес българите отново се жалват от деребеите

Президентът Румен Радев използва празничното си слово по повод Деня на Съединението, за да отправи политически послания. От площад "Съединение" в Пловдив, където са кулминациите на честванията на 140-ата годишнина от Съединението на Източна Румелия и Княжество България държавният глава каза, че няма да даде държавата на деребеите. Той дори попита хората на площада дали ще оставят България на деребеите, след което от публиката се чу отговор „Не“. „Не, ние няма да я оставим и няма да позволим по никакъв начин да се търгува със съдбите ни", каза президентът.

"Влакът на историята"

Първоначално президентът започна с думи за Съединението, като го определи като триумф на народната воля над цинизма на Великите сили и победа на дръзките над конформистите, след което плавно го обвърза са настоящето и заговори за "влак на историята".

"Тогава е имало немалко чуждопоклонници, келеперджии и сеирджии, примирени с Берлинския диктат, но влакът на историята ги подмина. Днес същият този влак ускорява своя ход. 140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори и нашата идентичност“, каза още президентът.

Призив за единение

"Аз вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци – България, свободна, демократична, справедлива, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън и днес тези разломи са опасни за държавата. Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависело от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде. Ще излезем от комфорта на малодушието. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем", добави президентът.