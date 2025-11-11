Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 10 - 16 ноември 2025

Седмицата от 10 до 16 ноември 2025 г. изисква гъвкавост. Очаквайте закъснения, променящи се планове и страдание. Не се отказвайте обаче. Ако не разбирате нещо, непременно поискайте разяснение. Въпреки че този период може да бъде влудяващ, няма от какво да се страхувате. Може да спечелите много, като се оставите на течението, вместо да се борите срещу него.

Телец

Уран сега е ретрограден във вашия знак и това ще ви засегне лично, Телец. Транзитите Слънце-Уран са свързани с неочаквани събития. Финансови проблеми могат да нарушат седмицата и това може да е свързано с прекомерно харчене или проблем, който внезапно се появява.

Като алтернатива, това може да е проблем, с който партньорът трябва да се сблъска. Този проблем обаче не изглежда да е постоянен или продължителен и би трябвало да можете да се справите с него.

Саморефлексията и внимателното обмисляне на финансите са важни, особено ако сте партньор. Справете се с проблема, не правете преки пътища и помислете какво е причинило проблема. По този начин ще намерите отговора. Вие се справяте добре с парите и няма причина да не преодолеете някой проблем тази седмица.

Лъв

С началото на ретроградното движение на Меркурий ще изпитате някои смущения в приятелствата или романтичните връзки. Марс все още е в опозиция с Уран, което също може да доведе до внезапен спор.

Нито един от транзитите обаче не гарантира раздяла, особено ако връзката ви е солидна. Може да се наложи да поставите някои граници тази седмица или да се справите с комуникационни проблеми.

Самоанализът ще бъде важен, както и анализът на чувствата ви към някого и как се развива връзката, в която сте. Нещата може да не вървят точно по план и ще е необходимо търпение, за да преминете през седмицата.

Не позволявайте на никого да ви притиска да се ангажирате с повече, отколкото сте способни. Може да се наложи да кажете „не“. Ако можете да запазите вътрешен баланс, да имате търпение и да се съсредоточите върху това да останете размишляващи, ще можете да преминете през седмицата с минимални щети.

Дева

Вашата управляваща планета е Меркурий, който е в ретрограден период тази седмица. Това може да създаде проблеми и злополуки у дома или с членовете на семейството. Добавете към това опозицията на Марс с Уран и ще се сблъскате с някои неочаквани проблеми, които сякаш се появяват от нищото.

Комуникацията е много важна тази седмица. Трябва да общувате ясно и да насърчавате другите да правят същото. Възможно е да възникнат семейни проблеми, които засягат вас или някой друг. В този момент е най-добре да избягвате спорни дискусии, които имат малък шанс за успех.

Стресът може да причини някои леки здравословни проблеми, така че грижата за себе си е важна. Поддържането на цялостната ви яснота е най-важно, както и приемането на някои неща с резерва. Ако следвате тези предложения, ще се справите със седмицата с по-малко стрес.

