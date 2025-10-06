Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 6 - 12 октомври 2025

Периодът, в който Меркурий преминава през интензивния и дълбок знак на Скорпиона, ще донесе силни емоции, неочаквани откровения и трансформации за мнозина. За някои зодиакални знаци това астрологично събитие ще бъде не просто предизвикателство, а истинско изпитание на търпението, чувствата и способността им да се адаптират. Марс допълнително засилва енергията на периода, като насочва вниманието към важни решения, взаимоотношения и лични цели.

Особено силно този интензивен космически период ще се усети при представителите на Телец, Лъв и Водолей — за тях следващите седмици ще бъдат време на дълбоки вътрешни процеси, които могат да донесат както болка и напрежение, така и ценни уроци и ново начало.

Телец

Меркурий в Скорпион ще бъде интензивен, което ще направи този период емоционален, в който имате възможност да се свържете с романтичния си партньор. За тези, които са необвързани, Меркурий ви позволява да се свържете с нови хора на по-дълбоко ниво. Бъдете внимателни с кого споделяте емоциите си, защото може да сте по-уязвими в любовта през следващите няколко седмици.

Въпреки това, професионалните ви отношения биха могли да получат тласък след този период. Марс, планетата на амбицията и стремежа, също е в тази част от вашата карта, което ви дава ключовете, необходими за постигане на целите ви. Не бързайте с плановете си. Правете нещата стъпка по стъпка и бъдете готови да си сътрудничите с другите като екип.

Лъв

Меркурий в Скорпион обаче ви прави любопитни и ви позволява да продължите да се фокусирате върху динамиката, която имате с другите, особено у дома. През следващите няколко седмици Меркурий се присъединява към Марс в тази част от вашата карта, напомняйки ви да бъдете дипломатични и внимателни в начина, по който общувате със семейството или приятелите си, тъй като може да възникнат изблици на гняв.

Миналото играе ключова роля във вашия процес на трансформация, позволявайки ви да се отървете от всякакви обиди. Можете да разкриете семейна история или да се справите с напрегнати ситуации, които преживявате в момента. Въпреки това, това е период, който отразява потенциално ново начало в начина, по който се свързвате с емоциите си.

Водолей

Водолей, нещата на работа не са наред, но те ще започнат да придобиват много повече смисъл, тъй като откриването на това, което искате да правите в професионалния си сектор, е част от периода. Вие също така притежавате мощната енергия на Марс в този знак, което го прави катализатор, който ще ви тласне към постигане на нови висоти. Готови сте да направите много повече и да преследвате страстите си.

Фокусирането върху теми, които събуждат любопитството ви, може да промени играта по време на този транзит на Меркурий, защото ще ви позволи да вложите енергията си в ползотворни начинания, които биха могли да ви бъдат от полза в дългосрочен план.

