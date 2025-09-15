Археолози откриха древна работилница за топене на медна руда в Египет

Египетска археологическа експедиция откри работилница за топене на медна руда, административни сгради и наблюдателни пунктове при разкопки в Уади ал Насаб - най-големият център за извличане на мед чрез топене и за добив на тюркоаз на Синайския полуостров в древността, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Повече за откритието

Работните помещения, късовете мед с различни форми и големина и накрайниците на фурмите за вкарване на въздух и гориво в пещите, които са намерени в обекта, са ясно доказателство за развитата и добре организирана система за топене и леене на мед, обясни генералният секретар на Върховния съвет за антиките Мохамед Исмаил Халед. Добитите материали са били транспортирани към Делтата на Нил, където са били използвани в занаятчийството, военното дело и администрацията.

Екипът е разкрил и две сгради от пясъчник близо до входа на Уади ал Насаб, които първоначално са служили като наблюдателни пунктове, а по-късно - по време на Новото царство на Древен Египет, са превърнати в цехове за топене на метал. В сградите са намерени останки от пещи, шлака, накрайници за фурми и парчета медна руда, част от които с тегло над един килограм. Открита е и трета постройка, за която се смята, че е била пункт за контрол и наблюдение.

“Синай не е бил просто минен център, а стратегическо продължение на египетската държава,” посочи министърът на туризма Шериф Фатхи. Мястото показва, че древните египтяни са управлявали природните ресурси по начин, който напомня на днешните идеи за устойчиво развитие, добави той.

Източник: БТА