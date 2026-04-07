Археолози потвърдиха откриването на потънало древно селище на маите

В Гватемала археолози потвърдиха съществуването на голямо селище на маите, което сега е напълно потопено от водите на езерото Атитлан. Площади, жилищни сгради и каменни паметници остават под вода, което показва, че това е било истинско село, а не просто ритуално място. Това съобщава изданието Earth.com.

Потъналото древно селище на маите

Изследването е проведено в сътрудничество с представители на местната общност на маите Ц'утуджил. Преди това останките са били смятани за разпръснати, но новите данни са позволили те да бъдат обединени в едно цяло. Платформи, основи на къщи и стели, които някога са стояли на сушата, са открити на дъното на езерото близо до Серо де Оро.

Езерото Атитлан се е образувало във вулканична калдера и няма естествен дренаж, така че нивото на водата му може да се колебае поради дъжд, свлачища и земетресения. Геолозите са регистрирали колебания в нивата на водата с над 10 метра. Според изследователите тези колебания биха могли постепенно да наводнят селището, без да разрушат неговите структури.

По време на експедицията през 2022 г. екипът проведе десетки километри сонарни проучвания и стесни търсенето до конкретно място. Осем водолази работиха няколко дни, за да стигнат до мястото. Те идентифицираха групи от сгради с правоъгълни стаи, площади и паметници – типични признаци на жилищна среда.

Анализът на почвените слоеве и находки, включително керамика и обсидиан, разкри, че селището е съществувало през късния предкласически период - от приблизително 350 г. пр.н.е. до 250 г. сл.н.е. Изследователите също така откриха древен почвен слой на значителна дълбочина, потвърждавайки, че районът някога е бил суша.

Всички открити артефакти бяха върнати на мястото на разкопките след проучването – това беше основно условие за сътрудничество с общността, за която районът има културно и духовно значение. Местните жители също участваха в проучването, по-специално чрез обучение на водолази и наблюдение на процеса.

Името на обекта също се обсъжда, като има предложения за промяна на настоящото име на варианти на Ц'утухил, за да се подчертае връзката му с местното наследство.

„Потопеното селище може да не е изолирано, тъй като реконструкциите на нивото на езерото сочат към други бивши острови около езерото Атитлан. Един близък обект, Точка А1, може да запази подобни останки, ако по-късни изследвания потвърдят, че древни брегови линии някога са го докосвали. Мащабът на езерото, запазените паметници и евентуално заровената дървесина правят това един от най-странните археологически случаи в Мезоамерика“, се казва в статията.

По-нататъшни сонарни проучвания, по-дълбоки разкопки и мерки за опазване биха могли да разширят откритието.

