Архитект твърди, че е открил изгубен град с огромна пирамида, която има връзка с пирамидата в Гиза

Архитект от САЩ обяви откриването на „потънал град“ и гигантска пирамида край бреговете на Луизиана, за които се твърди, че влияят на електрониката. Според него мистериозната структура причинява неизправности в компаса и навигационното оборудване, които вече се сравняват с „ефекта на Бермудския триъгълник“. Това се посочва в статия на DailyStar .

„Изгубеният град“ край Луизиана

Бившият архитект Джордж Гейл твърди, че е прекарал повече от 50 години в проучване на района близо до островите Чандлър в източна Луизиана. Той е убеден, че скрити под водата са останките на древна цивилизация, която може да е съществувала преди около 12 000 години - преди края на ледниковия период.

Според Гейл, стотици структури са разположени на дъното на залива, покрити с тиня. Най-поразителната е гигантска пирамида с височина около 85 м. Изследователят смята, че именно тази структура създава мощни електромагнитни аномалии. Той твърди, че близо до пирамидата компаси започват да се въртят хаотично, а електронното оборудване на лодките се поврежда.

Местният рибар Рики Робин, който многократно е плавал до мястото на изследването, потвърди странното поведение на оборудването.

„Буквално всичко на лодката спира да работи. Цялата електроника се държи така, сякаш сте в Бермудския триъгълник“, каза той пред местната телевизионна станция WWL-TV.

Снимката е илюстративна

Самият Гейл нарича подводния комплекс „Кресентис“. Според неговите оценки, структурите се намират на дълбочина около 9 метра и са покрити със слой тиня с дебелина над 30 метра. Изследователят предполага, че градът е потънал преди около 11 700 години поради покачването на морското равнище след края на последния ледников период. Той също така твърди, че местоположението на обекта има „географска връзка“ с Великата пирамида в Гиза в Египет.

Какво е известно за гранитните блокове?

Един от основните аргументи на Гейл са откритите под водата гранитни камъни. Според него такъв камък не съществува в природния пейзаж на Луизиана.

„Някой е транспортирал милиарди камъни по река Мисисипи и ги е събрал близо до района, където по-късно се е появил Ню Орлиънс“, казва той.

Учените обаче са скептични към сензационната теория. Още през 80-те години на миналия век изследователи от Тексаския университет A&M предположиха, че гранитните блокове може да са били баласт от испански или френски кораби, изхвърлен, за да се облекчат плавателните съдове в плитки води.

Други археолози смятат, че подводните могили може да са останки от изкуствен риф, създаден през 40-те години на миналия век.

Гейл също така казва, че обектът изглежда по-скоро като резултат от изхвърляне на камъни от баржи, но призна, че въпросът защо това е направено там остава открит.

Въпреки съмненията на учените, Джордж Гейл не се отказва от версията си и е убеден, че откритието може да промени възприятието за древната история на Северна Америка.

Снимката е илюстративна