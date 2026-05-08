Учените потвърдиха съществуването на отрицателно време

Група физици, водени от Ефраим Щайнберг от Университета в Торонто, проведоха уникален експеримент, резултатите от който бяха публикувани в списание Physical Review Letters. Изследователите са успели да регистрират феномен, който на пръв поглед противоречи на законите за причинно-следствената връзка: отрицателно време на престой на частица в среда.

Съществуването на отрицателно време

Експериментът се фокусира върху фотоните (кванти светлина), преминаващи през охладен облак от рубидиеви атоми. Когато фотонът резонира с атомите, той временно им предава енергия, „възбуждайки“ ги, преди да продължи пътуването си. Според изчисленията на средното време на пристигане, някои фотони са напуснали атомния облак по-рано, отколкото биха го направили, ако просто се бяха движили със скоростта на светлината. Изглежда, че са прекарали отрицателно количество време вътре.

Дълго време това се смяташе за математически артефакт, но учените използваха метода на „ слабите измервания“. Използвайки спомагателен лазерен лъч, те записаха състоянието на рубидиевите атоми, без да нарушават крехката им квантова система.

Резултатите им са впечатляващи: слабото измерване на атомното възбуждане съвпадна точно с отрицателната стойност на времето на закъснение.

"Въпреки парадокса, това не означава, че сме създали машина на времето. Ефектът е напълно съвместим със стандартите на квантовата механика, но доказва, че отрицателното време е реална физическа величина с измерим ефект. Това откритие разширява разбирането ни за това как светлинните частици взаимодействат с материята на микроскопично ниво, демонстрирайки, че квантовият свят е далеч по-сложен от конвенционалните ни представи за пространство и време", казват учените.

Междувременно стана ясно, че физици от Германския институт по метрология, обединявайки сили с тайландските си колеги, са на прага на предефиниране на начина, по който човечеството измерва времето. Фокусът им е върху йоните на итербий-173, които биха могли да променят правилата за разработване на оптични атомни часовници.

Светът разчита на цезиеви стандарти от десетилетия, но тяхната прецизност е на изчерпване. Оптичните системи работят на честоти 100 000 пъти по-високи от микровълновото излъчване на цезия. Тази разлика позволява времето да бъде „нарязано“ на много по-малки сегменти, постигайки досега недостижима прецизност, пише SciTechDaily.

Досега учените бяха изправени пред избор: да използват или еднойонни системи ( например, базирани на итербий-171), които предлагат невероятна прецизност, или полиатомни структури, като стронций, които предлагат стабилност

