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На Перперикон е открит уникален личен печат на една от най-известните дами в историята на Византийската империя (СНИМКИ)

20 август 2026, 10:13 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: Проф. Николай Овчаров
На Перперикон е открит уникален личен печат на една от най-известните дами в историята на Византийската империя (СНИМКИ)

"Тази година наистина е невероятно „плодородна“ за скалния град Перперикон и откритията буквално се случват всеки ден. Последната голяма находка е оловен личен печат на една от най-великите жени в историята на Византия, внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори. Това е Ирина Комнина Дукина Ласкарина, чиито дядо е император Алексий III Ангел (1195-1203), а съпруг - един от най-могъщите василевси – Йоан III Ватаци (1221-1354). Баща й е Теодор I Ласкарис, започнал пръв борбата срещу Латинската империя, създадена през 1204 г. след превземането на Константинопол от Четвъртия кръстоносен поход. Синът й пък е Теодор II Ласкарис, отличил се също с победи над рицарите", разказа за Actualno.com проф. Николай Овчаров в разгара на археологическото лято на Перперикон.

Снимки: Проф. Николай Овчаров

Пет подобни находки в света

Той продължава, че в света са известни едва пет подобни находки, пазени в най-големите музеи като на Ермитажа в Санкт-Петербург и Дъмбъртън Оукс във Вашингттон.

"Както е известно, оловните печати (моливдовули) са били своеобразните „визитни“ картички във византийския свят, даващи максимална информация за вкусовете, титлите и потеклото на притежателите си. Намереният на Перперикон е запазен отлично и показва достолепната дама права, стъпила на овален подиум, с висока императорска корона, наречена модиола. Императрицата е препасана с царствен лорос, държи скиптър, а надписът гласи: „Ирина Комнина, най-благочестива августа.“ Известно е, че от Римската империя с титлата „августа“ са определяни императорските съпруги. Отзад на печата е изобразен също прав Исус Христос с рядката иконография на „Литротис“ – „Изкупител [на човешките грехове]“, разказва още проф. Овчаров. ОЩЕ: Великолепна находка на Перперикон пренаписва средновековната история

Ролята на императрицата 

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"Императрица Ирина Комнина Дукина Ласкарина е била винаги редом със своя съпруг, мощния василевс Йоан III Ватаци. Тя участвала във вземането на важните решения, които са касаели и Българското царство, умело ръководено тогава от цар Иван Асен II (1218-1241). Сред тях е имало и съдбоносни, като признаването от ромеите на независимостта на Българската църква и установяването на легитимната Българска патриаршия през 1235 г. Година по-рано пък е сключен династичен брак между 11-годишният византийски престолонаследник Теодор Ласкарис със също малолетната Елена, дъщеря на българския владетел. Именно императрица Ирина се заела с възпитанието на двамата младежи, тъй като, по думите на хрониста Георги Акрополит, била „мъдра жена, умела в управлението и демонстрираща истинско имперско величие", продължава още археологът. 

"Именно с тези събития е било свързано изгубеното днес писмо на Ирина Комнина Дукина Ласкарина, скрепено обаче със запазения личния печат. Може би в него е ставало дума за сватбата на царските деца или пък е уведомяван за църковните дела между Византия и България епископа на Перперикон. Предстои да разберем всичко това при нашите бъдещи проучвания", казва още той. ОЩЕ: "Най-сетне разкри тайните си": Ето какво крие новооткритият уникален саркофаг на Перперикон (СНИМКИ)

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Перперикон Николай Овчаров Византия Византийска империя
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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