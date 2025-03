Древен гигантски организъм може да е напълно непознат клон на живота

Древен и огромен организъм, наречен прототаксит (Prototaxites), за който първоначално е установено, че е вид гъба, всъщност може да е неизвестен клон на живота, казват изследователи.

Странна древна форма на живот, смятана за първия гигантски организъм, който живее на сушата, може да принадлежи към напълно неизвестен клон на дървото на живота, твърдят учени.

Тези организми, наречени прототаксити, са живели преди около 420 милиона до 375 милиона години по време на девонския период и са приличали на стволове на дървета без клони. Тези организми били масивни, като някои видове достигали до 8 метра височина и 1 метър ширина.

ОЩЕ: В Алпите са открити следи от животни, съществували преди динозаврите

Откакто първата вкаменелост на прототаксит е открита през 1843 г., учените не са сигурни дали това е растение, гъба или дори вид водорасло. Но химически анализи на вкаменелости на прототаксити през 2007 г. предполагат, че те вероятно са гигантска древна гъба, пише Live Science.

Сега, според статия, публикувана на сървъра за препринт bioRxiv, прототакситът може все пак да не е бил огромна гъба – по-скоро може да е бил напълно различна и неизвестна досега форма на живот. Изследването все още не е рецензирано.

Целият живот на Земята се класифицира в три области – бактерии, археи и еукариоти – като еукариотите включват всички многоклетъчни организми в рамките на четирите царства гъби, животни, растения и протисти. Бактериите и археите съдържат само едноклетъчни организми.

ОЩЕ: Учени откриха същество на 555 милиона години, което може да се движи самостоятелно

Admiring this image of a Devonian landscape from 400 MYA, inhabited by giant sea-scorpion Eurypterids and shadowed by towering fungi. pic.twitter.com/maH65CzbKE