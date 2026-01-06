Кабинетът подаде оставка:

06 януари 2026
Светещите води край Тасмания: Причината за мистериозния феномен (ВИДЕО)

Биолуминесцентната светлина, която озарява югоизточното крайбрежие на австралийския островен щат Тасмания, с червени приливи през деня и синя светлина през нощта, се дължи на затопляне на океана, предизвикано от климатичните промени, а не на замърсяване от близките ферми за сьомга, съобщава австралийската обществена телевизия Australian Broadcasting Corporation, цитирана от Синхуа.

Светлинният феномен се причинява от Noctiluca scintillans, биолуминесцентен морски планктон, който се храни с микроскопични водорасли и изплува на повърхността, когато умира. Така образува червени петна, които светят при раздвижване на водата.

Властите препоръчват да не се плува в засегнатите райони, въпреки че явлението продължава да привлича посетители по южните плажове на Тасмания.

Морският биолог Лиза-Ан Гершуин отбелязва, че макар и зрелищно, при явлението планктонът може да отделя амоняк, който да предизвика раздразнение на кожата при хората и да намали кислорода във водите в близост, водейки до смъртта на някои морски животни.

Гершуин описва явлението като знак за екологичен дисбаланс, повлиян от по-топлите води на засилващото се Източно-австралийско течение, предизвикано от климатичните промени.

Професор Густаф Халеграеф от Университета на Тасмания казва, че биолуминсцентното явление се дължи на естествени хранителни вещества от дълбоките води на океана, а не на „отпадъчни води от сушата или ферми за сьомга“.

Планктонът не се нуждае от хранителни вещества като амоняк и урея, отделяни от рибните ферми, добави Халеграеф, който изследва планктона повече от 40 години.

Въпреки това явлението може да създаде проблеми за рибните ферми. Според експертите Noctiluca по крайбрежието на полуостров Тасман през 2003 г. е попречил на сьомгата да изплува за храна.

Но разрастването на Noctiluca scintillans носи минимален риск, посочи Халеграеф, като отбеляза, че все още няма доказателства, че климатичните промени в ареала на Noctiluca въздействат на други организми.

