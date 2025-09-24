Екстремното речно предизвикателство на Стив Бакшал: Необикновено пътешествие в непознатото

Можем ли все още да открием недокоснати предели през 21-ви век? Авантюристът, натуралист, носител на награда БАФТА и водещ Стив Бакшал, доказва, че може. В най-новия си документален филм той се впуска в опасна експедиция по една от последните неизследвани реки в света. Очаквайте адреналин, опасност и спираща дъха дива природа.

„Екстремно речно предизвикателство на Стив Бакшал“ - премиера: петък, 3 октомври, от 20:00 ч. по Viasat Nature, като двата епизода ще се излъчват един след друг, с повторение в неделя, 5 октомври, от 14:45 ч.

Човек, който прекрачва границите

Стив Бакшал е един от най-успешните изследователи на Великобритания. Катерач, каякар, водолаз и писател, той е прекарал десетилетия в изследване на границите на човешката издръжливост, докато е разкривал тайните на природата. Той е изкачвал неизкачени хималайски върхове, изследвал е наводнените пещерни системи на Мексико и е откривал нови видове в тропическите гори на Южна Америка.

Обичан по целия свят заради своята автентичност и смелост, той е има множество награди, включително награда БАФТА за хитовия си сериал за дивата природа „Смъртоносни 60“. За него рискът е ежедневно явление – но винаги е в служба на по-голяма цел: да покаже крехката красота на дивите места, преди да изчезнат.

Река Балием: природа без компромиси

Най-новото му предизвикателство го отвежда в Нова Гвинея, една от последните големи диви местности на планетата. В сърцето ѝ се намира 268-километровата река Балием, която извира от планините Джаяуия в Папуа, Индонезия, и се вие ​​към низините, които се срещат с Арафурско море.

Реката си проправя път през гъста джунгла, отвесни клисури и отдалечени долини. Течението ѝ е коварно, изпълнено с бурни бързеи и скрити завои. Никой изследовател не е плавал по реката от извора до устието – досега. Това пътешествие обаче не е само въпрос на сурова издръжливост; то е и възможност да се срещнете с народа Дани, който живее в долината Балием от векове в поразителна изолация, и да изследвате тайни пещери и недокоснати пейзажи.

Екстремно приключение

В тази двусерийна поредица проследяваме Стив Бакшал и неговия екип, докато се борят с едни от най-свирепите бързеи на Земята, слизат в девствени пещерни системи и се срещат с необикновена дива природа, включително ослепителните райски птици и страховитите соленоводни крокодили – най-големите влечуги в света, достигащи до шест метра дължина.

Всеки етап от експедицията повдига един и същ въпрос: ще успеят ли да направят първото пълно спускане по безмилостната река Балием?

Защо да гледате по Nature Viasat

Това е нещо повече от риск и адреналин. То предлага рядък поглед към едно от последните наистина диви места на Земята: Нова Гвинея, известна още като „Последният рай“. Това е земя с драматични пейзажи, древни култури и уникална дива природа.

Увлекателни факти:

Долината Балием в Папуа е едно от най-известните антропологични места в света.

Народът Дани има изключителна традиция да мумифицира племенни вождове, а някои от мумиите са на повече от 200 години.

Нова Гвинея е дом на известните с впечатляващото си оперение и танци райски птици (Paradisaeidae).

Соленоводният крокодил, най-мощното живо влечуго, обитава речните системи и низините ѝ.

Стив е пътувал до над 100 държави, откривайки непознати места и видове.

Носител е на награда BAFTA за филма „Смъртоносни 60“.

Изкачвал е непознати хималайски върхове, изследвал е тропическите гори на Амазонка и се е гмуркал в подводните пещери на Мексико.

„Екстремно речно предизвикателство на Стив Бакшал“ се излъчва премиерно в петък, 3 октомври, от 20:00 часа, ексклузивно по Viasat Nature в Централна и Източна Европа – два завладяващи епизода, едно незабравимо пътешествие. Повторение: неделя, 5 октомври, от 14:45 ч.

Този сезон – по Viasat Nature – можете да видите и филма „Стив Бакшол срещу „Вертикалната миля". Стив се заема със смъртоносната северна стена на Айгер, борейки се с лед, надморска височина и страх; още от началото бруталните условия поставят на изпитание уменията и решителността на екипа. Не пропускайте на 2 октомври от 20:00 часа.

Viasat Nature оставя природата да разкаже собствената си вдъхновяваща приказка – красива и удивително жестока. С убедителни истории от хора, които са свидетели на събитията, отблизо, лично и с много емоция. За пълната програма следете www.viasatnature.bg.

