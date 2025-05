Гробницата на Клеопатра: Нова впечатляваща женска фигура вероятно разкрива точното място

След около двадесет години усилена работа и неуморно търсене археоложка, която е посветила живота си на това да открие точното място, на което се намира гробницата на Клеопатра VII, тя вярва, че е попаднала на изключителна находка. Последните открития в древния храм Тапосирис Магна, разположен западно от Александрия, станаха повод за нови спекулации и надежди в научната общност.

Катлийн Мартинес, която търси гробницата от близо две десетилетия, смята, че е открила статуя, която е много вероятно да изобразява лицето на кралицата, управлявала от 51 до 30 г. пр.н.е.

Най-новите находки, които вече са описани, включват бяла мраморна статуя, която действително представлява само глава. Находката явно свидетелства за жена с фини линии на лицето – образ с малък нос, обемни и плътни устни и прическа, сплетена около главата, характерна за време на епохата, в която е живяла Клеопатра. Към нея Мартинес и екипът ѝ откриват още 337 монети с изображение на Клеопатра, както и множество керамични съдове, маслени лампи, религиозни фигурки и други артефакти в храма Тапосирис Магна.

Мартинес отдавна твърди, че гробницата на кралицата е скрита някъде в руините на храма, които са разположени над тунел с дължина около 1300 метра, намиращ се на почти 14 метра под земята.

The Dominican Egyptian archaeological mission of the University of San Domingo discovered a tunnel carved in the rock, bout 13 meters below the surface of the earth. This discovery was made during the excavation work of in the area of the Temple of Taposiris Magna, Alexandria. pic.twitter.com/GTuW2p6IXm