"Жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски": Членове на БСП се отрекоха от ръководството

"Подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски" - така Районният съвет на БСП в столичния район "Младост" описа поведението на политическото ръководство на социалистите. Позицията идва след смяната на председателя на Народното събрание - Наталия Киселова (БСП) бе заменена от Рая Назарян (ГЕРБ) и на поста ще има ротация. Освен това "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски вече още по-открито е част от управляващата коалиция с ГЕРБ, ИТН и БСП.

От РС на БСП - район "Младост" - София обвиняват ръководството, начело с Атанас Зафиров, че сравнително мълчаливата позиция за случващото се се дължи на "лично облагодетелстване", което "ще съсипе партията окончателно". Членовете искат оставка на лидерите на столетницата и нов конгрес.

Позиция: БСП няма глас, подкрепя ГЕРБ и ДПС-НН

Нищо не се е променило месеци наред, отчитат социалистите от "Младост". "Действията на ръководството на БСП и парламентарната ни група в последните дни и седмици, както и решенията на проведеното на 26 октомври заседание на НС на БСП, показват "пълното незачитане на мнението на редовите социалисти".

"Действията на ръководствата на партията и на парламентарната група, както и публичните изявления на техните представители, демонстрират подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски. В очевиден разрез с действителността се защитават тезите за финансовата стабилност и за пълния правителствен контрол на цените, за неподлежащата на съмнение готовност за въвеждане на еврото и т.н. По подобен начин се защитава и позицията на БСП по най-важните външнополитически събития и процеси. Вместо категоричното отхвърляне на всякакви опити за косвеното или пряко въвличане на страната ни във войната в Украйна, ние сме свидетели на една нерешителна и прикриваща се зад общи фрази теза за мирно решаване на конфликта и лоялност към решенията на нашите европейски и северноатлантически партньори", гласи позицията.

"Позициите и действията на народните представители от ПГ на „БСП – Обединена левица“ са безпрекословна подкрепа на решенията на ГЕРБ и ДПС - НН", пише още в нея. Дадени са и примери "за гласуване под външен диктат": за кандидатурата на Мая Манолова за омбудсман, както и на промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и отнемането на правомощията на президента.

"Повече от унизително е безропотното приемане на ротацията на председателя на Народното събрание", допълват социалистите от "Младост".

От "санитарния кордон" срещу Пеевски до ревностна поддръжка

Напълно непонятно е за нас как и защо, започвайки от подписването на декларацията за разграничаване („санитарен кордон“) от санкционирания за корупция лидер на „ДПС-Ново начало“ – Делян Пеевски, ръководството на партията стигна до пълното съгласие с модела „Борисов – Пеевски“ и по същество се превърна в негов покорен и най-ревностен поддръжник. Мислите ли, че това е желанието на редовите социалисти, които години наред се бориха срещу този модел!?", обръщат се те към ръководството на БСП.

Искане за оставка и нов конгрес

"На партийни заседания, сбирки и мероприятия, където ги има, представителите на ръководството постоянно обясняват, че цената на участието на БСП в управлението е нейното оцеляване. И че ако не участваме, партията все повече ще се бъде изтласкана в периферията на политическия и обществения живот, т.е. ще се маргинализира. Не, ние считаме, че цената на това участие е вашето лично облагодетелстване! И точно обратното – участието в това управление ще съсипе партията окончателно. И за да не стане това, и понеже нямате куража да излезете от това управление, то поне освободете партията от самите вас.

Затова нашият призив е: подайте оставки като ръководство и свикайте конгрес, за да се избере ново такова, което да говори с гласа на редовите социалисти, докато има все още такива! Смятаме, че ни дължите отговори!", завършва позицията.

Няколко дни по-рано депутатът от "БСП - Обединена левица" Иван Петков даде заявка пред БНР, че ще е опозиция от този момент нататък - неговата позиция също беше много остра: "Пеевски унижи 100-годишна партия. Може да се стигне до "Белия автобус 2": Депутат от БСП е остра опозиция на властта.

Димитър Радев
