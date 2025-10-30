Илияна Овчарова продава своя картина в помощ на пострадали при пожар семейства

Картина на Илияна Овчарова, вдъхновена от пожарите в трънското село Рани луг, ще бъде част от изложбата „Турбуленции“, която ще бъде открита на 4 ноември 2025 в „Сити Марк Арт Център“ в София. Парите от продажбата на творбата ще бъдат дарени на пострадалите от пожара.

Припомняме, че в края на юли едно трънско село е сполетяно от пожар – с. Рани луг. Изгарят почти всички къщи на територията му. Засегнати са и съседни села. Стихията, връхлетяла в определен от синоптиците за най-горещ ден на 2025 г., оставя не едно и две семейства без покъщнина и покрив.

Илияна Овчарова, която в същия ден е жертва на друг пожар в Трънско, сама се сблъсква с огнен ад. Сега иска да помогне. С очите си е видяла неописуемата мъка на пострадалите. Стояла е като тях в отчаяние пред изпепеляващи пламъци. По внушение на преживяното рисува картината „Пепелознание“, като всички средства от продажбата ѝ ще бъдат дарени за пострадалите от пожара в с. Рани луг.

Повече за изложбата „Турбуленции“

Турбулентност пълна външна обусловеност ли значи? Или позволява някакво свободно действие? Ако позволява, колко? Отговорът художничката оставя на зрителя. Той не е еднозначен, споделя тя. На фон от постмодерна неустановеност. От айнщайнова всеобща относителност. От атомистичен субективизъм – всеки зрител, пояснява Овчарова, не е ли микровселена с неповторим опит? Тук проличава концептуалният абстракционизъм, който според Иво Алексиев характеризира начина ѝ на работа.

Повече за Илияна Овчарова

Илияна Овчарова завършва бакалавърска степен във Франция, след което продължава своето образование с магистратура в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и докторантура в БАН. Специализацията ѝ е в областта „Адаптация на сгради и съоръжения“. Работила е за една от най-големите фирми за проектиране на офиси в САЩ. Портфолиото ѝ включва също работа като преподавател в УАСГ и в училището по изкуства „Артис“.