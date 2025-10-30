"Възраждане" сезира Конституционния съд за президентските правомощия върху ДАНС

След като управляващото мнозинство окончателно отхвърли ветото на президента Румен Радев и прехвърли избора на ръководителите на службите за сигурност от държавния глава към парламента, "Възраждане" внесе жалба в Конституционния съд срещу тези промени. Депутатите Петър Петров и Георги Хрисимиров оспорват конституционността на последните изменения в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), с които председателят на агенцията вече ще се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Досега ръководителят се назначаваше с указ на президента.

Аргументите на "Възраждане"

"С приетия закон се отне правомощието на президента да назначава с указ председателя на ДАНС. Вместо това изборът ще се прави от Народното събрание, заедно с тримата му заместници. "Считаме, че това противоречи на Конституцията и на принципа на разделение на властите", заяви пред БТА Петров. По думите му законът нарушава балансиращата роля на президентската институция и концентрира прекомерна власт в ръцете на управляващото мнозинство. Още: Управляващите стартираха процедурата за избор на шеф на ДАНС

Под искането до Конституционния съд са се подписали общо 59 народни представители – освен от "Възраждане", към него са се присъединили трима депутати от "Продължаваме промяната", 13 от "Алианс за права и свободи" и представители на партия "Величие".

Оспорваните промени в закона за ДАНС са част от по-мащабната реформа, чрез която управляващите прехвърлиха контрола върху трите ключови служби за сигурност – ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) – от президента към парламента. Още: Пеевски ще реши кой от двата си коня да заложи": Божанов за Деньо Денев и Антон Славчев

След преодоляването на президентското вето, парламентът прие и процедурните правила за избор на председател на ДАНС, с което откри и самата процедура. Министерският съвет разполага със седем дни да предложи кандидат, а изборът ще бъде направен в пленарната зала. Очаква се ДАНС да има нов титулярен председател в началото на декември.

Нови жалби към Конституционния съд

Петър Петров съобщи, че "Възраждане" подготвя още три отделни искания до Конституционния съд – срещу промените в законите за Държавна агенция "Разузнаване" и за специалните разузнавателни средства, както и срещу процедурните правила за избора на шеф на ДАНС. Още: Има кворум, но няма заседание: Шефът на ДАНС пак за зелен хайвер в парламента

"Ще потърсим подкрепата и на останалите опозиционни сили, за да съберем минимално необходимите 48 подписа", заяви Петров. Според него целта на управляващите е "пълно овладяване на службите", което застрашава баланса между властите и независимостта на системата за национална сигурност.