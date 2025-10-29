"Дворцовите преврати" при пчелите: Учени разкриха каква е тайната

Учени от Канада са разгадали тайната на "дворцовите преврати" при пчелите, пише "Попюлър сайънс", позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките". Авторите на изследването от Университета на Британска Колумбия са установили, че причината за бунтовете в пчелния кошер често са вирусни инфекции. Те водят до намаляване на размера на яйчниците на майките и до намаляване на производството на метил олеат - феромон, който подчинява пчелите работнички. Когато нивото му спадне, колонията усеща слабостта на майката и започва да подготвя смяна на властта.

Снимка: iStcok

Сюжетът, достоен за средновековна хроника, се развива не в двореца, а в кошера: отслабващата кралица губи доверието на поданичките си и те правят преврат, отглеждайки нова владетелка. Този процес е естествен механизъм за оцеляване на колонията. За пчеларите обаче той често води до загуба на производителност и намаляване на броя на пчелите и добива на мед.

Здравата майка може да снесе от 850 до 3200 яйца на ден, което е повече от собственото й тегло, обяснява ръководителят на изследването професор Ленард Фостър. Заразените с вирус пчели майки обаче снасят по-малко яйца и произвеждат по-малко метил олеат. Намаляването на този феромон изглежда служи като сигнал за пчелите работнички, че кралицата вече не се справя с ролята си.

Пчелите опрашват около една трета от всички земеделски култури в света, затова стабилността на пчелните семейства оказва пряко влияние върху продоволствената сигурност и екосистемите. Въпреки това пчеларите все по-често съобщават за преждевременна подмяна на пчелните майки, като слабите такива са сочени като една от основните причини за загуби на кошери през зимата.

Снимка: iStcok

Изследването показва, че вирусните инфекции нарушават деликатния баланс на химическите сигнали в кошера, който осигурява неговата устойчивост.

Откритието обаче предлага и практично решение: учените са провели полеви тестове, добавяйки в кошерите синтетични феромонни смеси, съдържащи метил олеат. Тези пчелни семейства са отглеждали нови майки значително по-рядко в сравнение с контролните, при които веществото не е било добавено.

Снимка: iStcok

Това може да бъде истински пробив за пчеларите, отбелязва Фостър. Процесът на "революционизиране" на кошера е скъп и дестабилизиращ, но добавянето на метил олеат може да помогне за запазване на работния ритъм, особено по време на периоди на активно опрашване и събиране на мед, пише БТА.