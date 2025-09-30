Има ли наистина в смокините умрели оси?

Ако обичате смокини, вероятно сте чували някои тревожни легенди за тях: че във всяка смокиня се крие оса, защото тези насекоми трябва да влязат вътре и да умрат, за да може плодът да узрее. Но наистина ли има оси в смокините, които ядем, или това е само мит? Отговорът е някъде по средата. Осите наистина играят съществена роля в жизнения цикъл на много видове смокинови дървета, но повечето смокини от супермаркета вероятно са без насекоми.

Снимка: iStock

Смокиновите оси са група от стотици видове малки насекоми, които прекарват голяма част от живота си вътре в смокините. Те са с размерите на плодова муха и не са от същия вид оси, които жилят хората. Смокините и смокиновите оси са еволюирали заедно в продължение на милиони години, което е довело до специална връзка, наречена мутуализъм, или връзка между два вида, от която и двата се възползват.

Снимка: iStock

"Смокиновите дървета и смокиновите оси са чудесен пример за мутуализъм", заявява Шарлот Яндер, изследовател по растителна екология и еволюция в Университета в Упсала, Швеция, в имейл до "Live Science". "Други примери за мутуализъм са дърветата и микоризните гъби, които помагат на дърветата да усвояват хранителни вещества, животните и техните чревни микроби, както и цъфтящите растения и опрашителите като цяло." В случая със смокините и смокиновите оси плодът се опрашва, а осата може да се размножава, което води до мутуализъм. Но тази връзка е доста сложна. Това, което ние считаме за "плод" на смокинята, всъщност е куха структура, наречена сикониум, пълна с малки цветя. Обикновено, когато женска смокинова оса влезе в сикониума на женско смокиново дърво, тя разпръсква прашец, от който растението се нуждае, за да произведе семена и да узрее. Отворът, през който осата влиза, е много малък и тя може да загуби крилата и антените си по време на процеса и дори да умре вътре в смокинята. Така че е възможно някои видове смокини да имат мъртви смокинови оси вътре в себе си.

Ядем ли смокини с оси?

Снимка: iStock

Но това не означава непременно, че смокините, които ядем, съдържат оси. Не всички видове смокини се нуждаят от опрашване, за да узреят. Хората ядат вида смокини Ficus carica, който има няколко сорта, които са партенокарпични, което означава, че могат да произвеждат узрели плодове без опрашване – и следователно без смокинови оси.

Снимка: iStock

"Повечето смокини, които се консумират в САЩ, нямат оси вътре", казва Карлос Мачадо, професор по биология в Университета на Мериленд, за "Live Science". Сортовете Mission и Brown Turkey са два често продавани сорта смокини, които не се нуждаят от опрашване от оси, за да узреят и да произведат семена, казва Яндер. Това обаче не важи за всички смокини, които хората ядат; смокините Smyrna, Calimyrna и дивите смокини около Средиземно море разчитат на оси за опрашване. "Повечето диви смокини се нуждаят от опрашване, за да произведат узрели плодове", обяснява Мачадо. Това означава, че тези видове смокини могат да имат малка оса вътре в тях – но все пак това не е гаранция. Само защото оса е била някога във смокинята, не означава, че все още е там, когато смокинята се изяде. Синконията на Ficus carcia има достатъчно голям отвор, така че осата на смокинята понякога може да напусне структурата, след като е влязла. "Ако осата умре вътре, тялото ѝ обикновено се смачква и се разлага от процеса на узряване на смокинята", казва Яндер.

"Дори и да има остатъци от оригиналния опрашител, вероятно няма да ги видите", обяснява Яндер. Всяка хрупкава текстура по-скоро се дължи на семената на растението, а не на остатъците от оси. А знаете ли, че от смокини дори може да се направи ракия?

Жизненият цикъл на смокиновата оса

Снимка: iStock

Въпреки че осите понякога умират вътре в смокините, тези плодове всъщност са съществена част от техния репродуктивен цикъл. По същия начин, по който повечето видове смокини се нуждаят от опрашване от оси, за да дадат нови плодове, смокиновите оси не биха могли да се размножават без помощта на смокиновите дървета.

Когато женска оса влезе в сикониум от женско дърво – видът смокини, които ядем – тя само го опрашва, защото цветовете вътре са прекалено дълги, за да може да снесе яйцата си върху тях. Но ако тя се осмели да влезе в сикониум от мъжко дърво – което се нарича каприфиг и обикновено не се яде от хората – тя ще започне да слага яйцата си. Там яйцата се излюпват и се развиват от ларви в млади оси, които се чифтосват, докато са все още вътре в плода. Обикновено мъжките оси умират вътре в каприфигата след чифтосването, въпреки че помагат да се издълбае тунел, който позволява на женските оси да избягат, понякога дори предлагайки се като примамка за хищните мравки, които може да чакат отвън. В крайна сметка оплодените женски оси излизат в търсене на ново смокиново дърво, в което да снесат яйцата си, носейки със себе си прашец от старата каприфига.

Снимка: iStock

"Има над 850 вида смокинови дървета и всяко от тях може да бъде опрашено само от определен вид смокинова оса", обяснява Яндер. Взаимоотношенията между тези растения и животни са се развили преди милиони години и както Мачадо, така и Яндер подчертават тяхната важност. Като ключов вид – организъм, от който зависят за оцеляването си много други растения или животни в екосистемата – смокиновите дървета и тяхната връзка с осите продължават да представляват голям интерес за изследователите.

"В природата съществуват и други видове взаимноизгодно съжителство между растения и опрашители, но взаимното съжителство между смокините и смокиновите оси е вероятно най-разнообразното и най-значимото от всички", казва Мачадо.