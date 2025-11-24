Свинско месо от бъдещето: Как се "взимат" пържоли, а прасетата остават живи

Свинското месо може да е евтино, сочно и вкусно, но отглеждането на прасета си има сериозни тъмни страни. Те са силно социални животни, показват различими характери и емоции като стрес и страх, а често са сочени като едни от най-интелигентни животни в света – с когнитивни способности, сравними с тези на тригодишно дете. Екологичната цена на индустриалното месопроизводство също е голяма в световен мащаб. И все пак от XIX век насам хората ги развъждат, угояват и колят в мащаби без прецедент.

Сега стартъпът Mission Barns иска да промени това. Компанията развива месо в биореактори и го представя като "устойчива алтернатива на жестоката индустрия за месо".

Как се прави месо

Процесът е следният: първо се взема малка проба мастна тъкан от живо животно – в случая на Mission Barns това е йоркширска свиня на име Доун, отглеждана в северната част на щата Ню Йорк. После в лабораторията към културата се добавят растителни захари, протеини и витамини, а пробата "надебелява" в култиватор, който имитира естествения растеж в тялото на прасето.

След около две седмици инкубация полученото месо се смесва с растителен протеин и така се създава продукт, който според създателите му, е реално месо. Крайният резултат може да се готви като класически свински изделия и да се прави на наденици, салами, бекон.

Ревю на Grist описва вкуса като нещо като "диетично месо" – малко по-слабо "месно" от оригинала. Само че свинята Доун си е жива и здрава, а дегустаторът подчертава, че новите продукти "все пак са много вкусни".

"I’ve been struggling to describe the experience, because cultivated meat short-circuits my brain — my mouth thinks I’m eating a real pork meatball, but my brain knows that it’s fundamentally different and that Dawn didn’t have to die for it." - @grist https://t.co/SbIplypk7h — Mission Barns (@MissionBarns) November 20, 2025

Grist отбелязва, че месото на Mission Barns е "неструктурирано" – то не се опитва да копира конкретни разфасовки като бонфиле или джолан. Вместо това заместителят е замислен за продукти, при които свинското е основа и се оформя в различни форми. Това дава свобода на компанията и на ресторантите партньори да експериментират с вкусове и условия на отглеждане, превръщайки биореактора в продължение на кухнята, съобщава "Futurism".

За бекона например се казва, че носи "приятен аромат на ябълково дърво", а кюфтетата имат правилната текстура.

Разрешено в САЩ

Mission Barns получи одобрение да работи в САЩ от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) още през март и стана едва третата компания със зелена светлина да продава за консумация лабораторно отглеждани животински храни.

Засега производството е малко. Grist посочва, че пакет с осем кюфтета се продава за 13,99 долара в Бъркли, Калифорния – висока цена, но несравнимо по-ниска от първите опити с лабораторно месо, които стигаха до около 300 000 долара за едно кюфте за бургер. Стартъпът обаче планира да увеличи мащаба и дори да продава собствените си биореактори на други хранителни компании.

Дали Mission Barns ще успее да промени навиците за месо в една от най-месоядните страни в света, предстои да видим, пише БГНЕС.