Топ 5 методи за прогонване на оси

В топлите месеци много насекоми създават проблеми на хората - комари, мушици, конски мухи, гадини. Но може би едни от най-мразените са осите. Те се размножават бързо, така че до началото на лятото е трудно да се организира пикник на открито, без тези насекоми да не ви притесняват.

Ухапванията им са опасни за човешкия живот и здраве, така че трябва да знаете правилата на поведение и ефективните методи за прогонване на оси.

Защо осите са толкова опасни?

Докато пчелите рядко вредят на хората, осите често жилят както сред природата, така и в града. Тези болезнено жилещи насекоми могат да съсипят всякакъв отдих на открито и дори да направят престоя в провинцията опасен, ако наблизо има гнездо с какъвто и да е размер.

Засадете тези растения и ще забравите за осите в двора си

Защо трябва да се внимава с тях? Отровата им е доста силна и може да причини сериозни вреди на човешкото здраве - както на деца, така и на възрастни. Не забравяйте за индивидуалните прояви на чувствителност към отровата на осите - не са рядкост случаи на тежки локални алергични реакции и дори анафилактичен шок, изискващ хоспитализация.

Основното е, че осите могат да жилят многократно, защото не умират след първото ужилване както пчелите. Освен това, те често атакуват на рояк. Няма да можете да ги изплашите, като размахвате ръце и крещите - в отговор те само ще засилят атаката си.

И още - те пренасят причинители на различни инфекциозни заболявания. Контактът им с хранителни продукти може да доведе до заразяването на човек с патогенни микроорганизми. Борбата с тези насекоми трябва да започне навреме.

Какво привлича осите?

Тези жилещи насекоми са най-привлечени от ароматите на сладкиши - сладко, плодове, компоти, гниещи и ферментирали хранителни отпадъци. Затова храната не трябва да се оставя в къщата или на открито на място с директен достъп, същото важи и за сладките напитки.

Осите биват привлечени от резките движения на хората. Това ги прави раздразнителни и агресивни и колкото повече се опитвате да прогоните насекомите с ръце, толкова по-бързо са готови да ви атакуват.

4 лесни начина да се отървете от осите и да забравите за тях

Според учените, миризмата на пот, която се появява като реакция на страх, провокира осите да нападнат човек. Затова, ако наоколо летят много насекоми, най-доброто нещо, което можете да направите, е да се успокоите, да си поемете дълбоко въздух и да се опитате да се дистанцирате от тях, за да не ги провокирате.

Ефективни методи за прогонване на оси

Можете да прогоните осите от дома си не само с помощта на специални химикали, но и с импровизирани средства. Сред най-ефективните са:

1. Натурално смляно кафе – осите не понасят миризмата му. Достатъчно е да изсипете малко количество прах в желязна чаша и да го загреете малко на огъня, така че ароматът на кафето да се разпространи по-бързо в стаята или близо до къщата.

2. Вода – можете да прогоните осите от масата, като напръскате с вода. Когато капки вода паднат върху тялото на насекомото, то отлита, защото си мисли, че започва да вали и трябва да се скрие в гнездото. Най-добре е да имате под ръка бутилка с пулверизатор, за да защитите себе си и близките си.

3. Етерични масла – осите не харесват особено аромата на чаено дърво, лавандула и мента.

4. Лимон - няколко резена могат да се нарежат в чиния и да се поставят на масата, за да не могат тези жилещи насекоми да ви притесняват по време на почивката ви на открито.

5. Метли, изработени от пелин или мента, могат да се окачат по периметъра на вилата. Когато изсъхнат, трябва да се окачат нови - ароматите им са добри за отблъскване не само на оси, но и на други вредители.

Как да се отървете от оси, ако има много – направете капан от пластмасова бутилка. Отрежете горната част, напълнете част от бутилката със сапунена вода и намажете краищата с конфитюр или мед. Фиксирайте отрязаната горна част в горната част на бутилката.

Летният терор: Как да се предпазим от неприятните оси

Как да се отървете от гнездо на оси?

Насекомите изграждат гнезда на уединени места, най-често това са зони под покрива и ъгли на къщите. За да унищожите гнездо на оси, използвайте три прости съвета:

• Гнездото трябва да се премахне през зимата, докато осите не са активни. Процедурата не може да се извърши през лятото, тъй като насекомите стават агресивни. Пикът на растежа на колонията е от ранна пролет до август.

• Ден преди да премахнете гнездото, напръскайте го с репелент против насекоми.

• Носете дебели дрехи и ръкавици, за да премахнете гнездото, след което се препоръчва да го изгорите.

Какви са най- важните разлики между пчела и оса

Професионални средства за борба с осите

Използването на инсектициди срещу тези насекоми е крайна мярка, допустима само ако има твърде много оси и те представляват реална опасност. Не забравяйте, че осите, въпреки че са изключително неприятни съседи, изпълняват важна функция като санитари през лятото, унищожавайки ларвите на мухите и други вредители в градината.