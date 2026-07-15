Ключово за менталното здраве: Притежаваме "шесто чувство", за което не сме чували

Всички знаем, че хората имат пет сетива. Но все повече научни изследвания показват, че имаме и шесто, за което почти никой не говори – и то може да е също толкова важно за нашето благосъстояние, колкото и всяко друго. Нарича се интероцепция: способността на тялото да усеща и интерпретира собствените си вътрешни сигнали. Това сетиво улавя неща, които изглеждат"невидими", но се случват постоянно: сърдечната ви честота, дишането ви, глада ви, температурата в тялото ви.

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"Въпреки че не му обръщаме особено внимание, това е изключително важно сетиво, тъй като гарантира, че всяка система в тялото функционира оптимално", пишат психоложките Дженифър Мърфи от Университета "Роял Холоуей" в Лондон и Фрея Прентис от Университетския колеж в Лондон в изданието "The Conversation" през 2022 г. Той прави това, като ни предупреждава, когато тялото ни е извън равновесие – например, като ни кара да потърсим нещо за пиене, когато изпитваме жажда, или ни подсказва да си съблечем пуловера, когато ни е прекалено топло.", пише "Science Alert".

Дотук всичко е просто.

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Но изследователите вече започват да осъзнават, че интероцепцията надхвърля простото регулиране на нашите биологични нужди и може да играе роля в редица психични състояния – включително тревожност, депресия, посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и хранителни разстройства.

Важни указания за дадена ситуация

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Все още е рано да се правят заключения, но общата идея е, че осъзнаването на неща като мускулното ни напрежение, дишането и сърдечната честота може да ни даде важни указания за това кога дадена ситуация е "безопасна" или "опасна".

Когато този процес бъде нарушен, това може да допринесе за възникването на психични състояния. Например, човек, страдащ от тревожност, може да усеща много остро сърдечния си ритъм в ситуация като социално взаимодействие, което го кара да се чувства некомфортно в тази ситуация. Анализът на Мърфи и Прентис от 2022 г., обхващащ 93 проучвания, установи, че интероцепцията се различава значително между мъжете и жените – като жените показват по-ниска точност, особено при задачи, свързани със сърцето.

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Това може отчасти да обясни защо състояния като тревожност и депресия са по-разпространени при жените, отколкото при мъжете, от пубертета нататък, пишат те в "The Conversation", макар да подчертават, че връзката е сложна и не е напълно разбрана.

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Но те не са единствените, които изследват тази връзка. Експеримент, публикуван тази година в "eBioMedicine", проучи как гладът влияе върху настроението и показа, че хората със силна и точна интероцепция изпитват по-малко колебания в настроението в сравнение с тези със слаба интероцепция.

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"Това не означава, че те никога не са изпитвали глад – просто изглежда, че по-добре успяват да поддържат стабилно настроението си", пише за "The Conversation" медицинският психолог и съавтор на статията Нилс Кромер от Университета в Тюбинген, Германия.

Връзка с анорексията?

Едно от най-впечатляващите доказателства за интероцепцията идва от изследване върху хора с нервна анорексия, проведено от учени от UCLA. Идеята е, че при хората с анорексия способността да "слушат" собствените си вътрешни сигнали за глад е изчезнала. Чрез тестване на тази интероцепция с помощта на поглъщаема вибрираща капсула изследователите успяха да докажат, че това наистина е така – дори и след като пациентите отново са натрупали тегло.

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"Хората с нервна анорексия не просто игнорират сигналите от тялото", заяви Сахиб Кхалса, водещ автор на проучването и невроучен в UCLA. "По-скоро тяхната нервна система може да обработва усещанията от червата по различен начин, което прави тези сигнали по-трудни за разпознаване, доверие и извличане на поуки от тях. С течение на времето това може да допринесе за продължаването на симптомите дори след възстановяване на теглото."

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Въпреки това не всички са толкова убедени – в статия, публикувана в списанието "Frontiers in Psychology" през 2024 г., се твърди, че "не съществува такова нещо като интероцепция".

Авторите, начело с когнитивния учен Феликс Шолер от MIT, признаха, че заглавието им е било избрано с цел да привлече вниманието, но в действителност те смятат, че изследователите може би прекалено опростяват много различни фактори под широкия термин "интероцептивно шесто чувство". "Макар заглавието на тази статия да е умишлено провокативно, то служи, за да подчертае един критичен проблем в тази област: а именно, че терминът "интероцепция" често се използва по начини, които не отразяват сложността и разнообразието на явленията, които претендира да опише", пише екипът.

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И може би имат право. Бари Смит от Лондонския университет твърди, че хората всъщност разполагат с до 33 различни сетива. Това, което можем да кажем със сигурност, е, че хората сме много по-чувствителни, отколкото си признаваме. Дори и все още да нямаме имена за тези сетива, те вече играят по-голяма роля за нашето благосъстояние, отколкото осъзнаваме.

"По-доброто разбиране на всички фактори, които влияят върху интероцептивната способност, може да се окаже важно за разработването в бъдеще на по-ефективни методи за лечение на много психични заболявания", пишат Прентис и Мърфи, цитирани от "Science Alert".