Учени от Тайланд откриха нов вид динозавър с невероятно дълга шия

Учени от Тайланд откриха нов вид динозавър, чийто размер на врата е много по-голям от този на останалите динозаври. Това е 15-ият вид динозавър, открит и описан от учени в Тайланд, пише IFLScience.

Динозавърът, открит от учените в Тайланд

Откритият вид, наречен Uragasaurus kalasinensis, е завропод от североизточен Тайланд. Авторите на откритието казват, че новият вид допълва очертаващата се картина за това какъв е бил регионът преди 143 милиона години. Новият вид е и първият официално наречен маменчизаврид от Тайланд и разширява известното географско разпространение на клада в Югоизточна Азия.

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Въпреки че е достигнал невероятни размери през живота си, учените са успели да опишат Uragasaurus kalasinensis само от един прешлен, открит във формацията Фу Крадунг. Според учените, когато гигантският динозавър е живял в този регион, мястото е било заливна низина, покрита с езера и пресечена от множество реки.

Според водещия автор на изследването, Апирут Нилпанапан от университета Махасаракхам в Тайланд, откритието на новия вид се основава на добре запазен преден гръбначен прешлен, който показва характерна комбинация от характеристики, включително уникална Y-образна конфигурация.

Екипът е кръстил новия вид Uragasaurus kalasinensis, където „Uraga“ произлиза от санскритската дума за „змия“, отнасяща се до дългата шия на динозавъра. Името на вида е препратка към провинцията, където е открит фосилът.

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Завроподите са известни с огромния си размер, четири колоновидните си крака, дългите си шии и опашки за баланс. Новият вид обаче е истински рекордьор, защото принадлежи към необичайна група завроподи, известни като маменчизаври. Тази група включва видове като Mamenchisaurus sinocanadorum, който е имал необичайно дълга шия - до 15 метра дължина, почти половината от общата дължина на динозавъра.

Интересното е, че учените все още не знаят какво точно е довело до еволюцията на такива пропорционално дълги шии - това не е напълно изяснено. Въпреки това, през 2023 г. професор Пол Барет, експерт по еволюцията на завроподите в Природонаучния музей в Лондон, предположи, че невероятно дългите шии вероятно са свързани с по-доброто хранене. Ученият обаче не изключва, че те може да са изпълнявали няколко други функции - например, да са били използвани за борба за женски и територия.

Наскоро учените разгадаха мистерията с артефакт, открит по време на експедиция в Антарктида през 1985 г. Дълго време се смяташе за останки от често срещано праисторическо влечуго. Благодарение на скорошен повторен анализ, резултатите от който бяха публикувани в научното списание Acta Palaeontologica Polonica, изследователите откриха, че находката е опашен прешлен на титанозавър - представител на колосалните дълговрати завроподи. Това откритие пренаписва историята на палеонтологичните изследвания на ледения континент, пише Independent.

Историческият фрагмент е открит от остров Джеймс Рос в Антарктика от специалисти на Британската антарктическа служба (BAS). Поради екстремни и специфични полеви условия, първоначалната идентификация е била погрешна и костта просто е била поставена за дългосрочно съхранение в обширната система за колекции на организацията.

Д-р Марк Еванс, ръководител на архивите на БАН, забеляза забравения екземпляр по време на рутинна инвентаризация на хиляди предмети. Отбелязвайки очевидното сходство на костната структура с прешлените на големи сухоземни динозаври, той незабавно препрати запитването към водещ специалист в Природонаучния музей, професор Пол Барет. Барет без колебание потвърди, че артефактът принадлежи на титанозавър. Предвид точната дата на разкопките, този екземпляр официално стана първото физическо доказателство за динозаври в региона, предшестващо всички последващи находки.

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