Учените откриха колко хора може да изхранва Земята

Населението на Земята е достигнало приблизително 8,3 милиарда души, което е най-високият брой в човешката история. Това съобщава Екопортал.

Колко хора може да изхрани Земята?

Учените отбелязват, че до 60-те години на миналия век растежът на населението е бил съпроводен от икономически растеж и научен прогрес. Впоследствие обаче ситуацията започва да се променя: темповете на растеж на населението започват да намаляват и способността на планетата да снабдява хората с необходимите ресурси вече не съответства на растежа на населението. Изследователите наричат ​​този период началото на „негативна демографска фаза“.

На 6 юли Земята ще бъде на най-голямо разстояние от Слънцето: Наистина ли ще стане по-студено?

Използването на изкопаеми горива изигра особено важна роля в този процес. Въпреки че спомогна за поддържането на високи нива на производство и население, то също така изостри екологичните проблеми, включително изменението на климата, замърсяването и загубата на биоразнообразие.

Според резултатите от проучването, население на планетата трябва да е приблизително 2,5 милиарда души, за да се обезпечи тяхното съществуване. Това е нивото, наблюдавано в средата на миналия век.

Според авторите, превишаването на екологичния лимит вече допринася за увеличени климатични заплахи, деградация на природните екосистеми и изостряне на недостига на хранителни и водни ресурси. Въздействията обаче се усещат различно в зависимост от региона и нивото на благосъстояние на населението.

Прочетете също: Неочаквано: Химичният състав на земната атмосфера се промени и нещо странно се случи под земята

По-рано учени разкриха, че максималната оставаща продължителност на живота на растенията и животните на Земята е приблизително 1,86 милиарда години.

Според ученит нашата планета има шанс да преживее последните дни на Слънцето, но целият живот на нея ще изчезне много по-рано. Учените са определили истинския живот на земната биосфера и този финал няма нищо общо с поглъщането на Земята от нашата звезда.

Според нови изчисления на климатолози и астрофизици, максималният оставащ живот на растенията и животните на Земята е приблизително 1,86 милиарда години. Това е значително по-малко от живота на самото Слънце.

Слънцето не е вечно и в момента е малко под половината от жизнения си цикъл. След приблизително 5 милиарда години водородът в ядрото му ще се изчерпи, термоядреният синтез ще спре и нашето жълто джудже ще започне да се разширява, превръщайки се в червен гигант. Според НАСА звездата ще се разшири толкова много, че почти сигурно ще погълне Меркурий и Венера.

Доскоро се смяташе, че подобна съдба очаква и Земята – приливните сили биха я привлекли към горещата звезда. Ново проучване, публикувано в списание „Астрономия и астрофизика“, обаче дава на човечеството основание за оптимизъм (поне за планетата като небесно тяло).

Въпреки че самата планета ще оцелее, биосферата на Земята е обречена на изчезване много по-рано - след 1,68–1,86 милиарда години. Това ще бъде причинено от естественото еволюционно увеличение на яркостта на Слънцето с неговото стареене.

Изследователският екип комбинира 3D климатични модели, цикли на CO₂ и процеси на загуба на слънчева маса, за да симулира бъдещето на нашата екосистема.

Учени: Животът на Земята ще изчезне много преди смъртта на Слънцето