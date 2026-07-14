В Египет са открити древни гробници със златни „езици“ и „вход“ към отвъдното

Египетски археолози, които са провели разкопки на един от известните археологически обекти, откриха 18 гробници, създадени в различни периоди от историята.

Откритието на археолозите в Египет

Археолози откриха 18 гробници по време на разкопки на археологическия обект Марина ел-Аламейн, където преди 2000 години е съществувал процъфтяващият пристанищен град Левкаспис. Гробниците датират от различни периоди от късната древноегипетска история. За една от основните находки се считат 24 златни „езика“, открити в гробниците, пише Live Science.

Ново откритие в Египет: Археолози откриха изгубен град от византийската епоха

Древноегипетски гробници са открити на археологически обект, разположен на 100 км от Александрия на брега на Средиземно море. Гробниците датират както от периода на Птолемеите (322–30 г. пр.н.е.), когато страната е управлявана от потомци на един от генералите на Александър Велики, така и от периода, когато Египет е провинция на Римската империя (30 г. пр.н.е. – 395 г. сл.н.е.) след смъртта на царица Клеопатра VII.

Според археолозите, 11 гробници са били издълбани дълбоко в земята, а 7 са били разположени по-близо до повърхността. В гробниците са открити много артефакти, включително 24 златни „езика“, които са били поставяни в устата на мумиите. Древните египтяни са смятали златото за тялото на боговете и са вярвали, че златните „езици“, по същество златни кюлчета, могат да помогнат на мъртвите да общуват с боговете в отвъдния живот. Според учените, златните „езици“ са погребални амулети и използването им е била често срещана погребална практикиа в Древен Египет. Един от златните „езици“ е оформен като „Окото на Хор“. Хор е бил древноегипетският бог на небето с глава на сокол. Амулети във формата на окото му са били използвани за защита от зло.

Впечатляващо египетско откритие: Гробници, които може да са предшественици на пирамидите

В една от гробниците археолозите открили гранитен ковчег с дължина 2,5 метра. Вътре в него се намирали скелетите на двама души. Въпреки че в древен Египет хората често са били мумифицирани, не е известно дали тези починали хора са били мумифицирани.

Археолозите открили и непълна статуя на гръцката богиня на любовта и плодородието Афродита. По време на династията на Птолемеите гръцката религия става все по-популярна в Египет.

Освен това, археолозите открили в една от гробниците жертвен олтар с основа, издълбана във формата на врата. Това е един от най-старите и разпознаваеми елементи на древноегипетската погребална архитектура. В традиционните египетски вярвания тези врати символизирали връзката между света на живите и мъртвите.

Друго интересно откритие са гробниците от раннодинастичния период и погребения от додинастичния и късния периоди в района на Габал ал Таир в египетската провинция Миня хвърля. То нова светлина върху развитието на погребалната архитектура в Древен Египет, според Министерството на туризма и на паметниците на културата. Стените на гробниците са по-дебели в основата си и постепенно се стесняват към върха, обясни генералният секретар на Върховния съвет за антиките Хишам ал Лейти. По думите на археолозите подобен дизайн може да представлява ранен етап в развитието на инженерните концепции, които впоследствие са довели до изграждането на стъпаловидните пирамиди, а по-късно и на истинските пирамиди.

Обстрел на Сфинкса и пренощуване в пирамида: Истини и митове за египетската кампания на Наполеон