Става все по-лошо: Мръсният въздух вреди и на семенната течност

Качеството на въздуха е свързано с широк спектър от здравни проблеми, включително респираторни заболявания, сърдечно-съдови усложнения и рак, а списъкът с тези проблеми продължава да се удължава. Според изследователи, които представиха резултатите си в началото на месеца на 42-рата годишна среща на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), често срещаните замърсители може би нарушават фундаментално генетиката на човешката семенна течност – и тези промени може да засегнат много повече от мъжката плодовитост.

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Това е едно от най-мащабните проучвания от този вид; проектът се проведе в периода 2013–2017 г. и включи над 2000 мъже в Солт Лейк Сити, щата Юта. Доброволците предоставиха на изследователите проби от семенна течност първоначално след регистрацията си, а след това на всеки два, четири и шест месеца. Изследователите се съсредоточиха особено върху изследването на промените в метилирането на ДНК на сперматозоидите. Тези химични промени регулират генетичната активност, без всъщност да пренаписват самата ДНК. Промените в метилирането вече са свързани с гени, използвани при хромозомната организация, клетъчното поддържане и цялостното развитие на сперматозоидите, пише "Popular Science".

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В същото време екипът използва и регионални данни, за да оцени експозицията на мъжете на замърсители във външния въздух по време на приблизително тримесечния период на производство на сперматозоиди, известен като сперматогенеза. Сред тях са често срещани замърсители като азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици и озон. Въпреки че предишни проучвания вече са открили доказателства, свързващи замърсяването на въздуха с качеството на семенната течност, генетиците все още не разбират напълно как тези неблагоприятни ефекти възникват на молекулярно ниво.

Важни резултати и изводи

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Изследователите посочват озона и азотния диоксид като едни от най-влиятелните замърсители. Нивата на тези два замърсителя често се регистрират на по-високи стойности в градски райони като Солт Лейк Сити поради изгарянето на природен газ и емисиите от автомобилния трафик.

"Нашите констатации сочат, че излагането на замърсяване на въздуха по време на ключови етапи от развитието на сперматозоидите може да е свързано с промени в метилирането на ДНК на сперматозоидите, включително в гени, участващи в сперматогенезата и ранните процеси на развитие", заяви в придружаващо изявление Кари Ноубълс, съавтор на проучването и учен по здраве и околна среда в Университета на Масачузетс в Амхърст.

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Изследователите идентифицираха 39 промени в метилирането на ДНК, свързани със замърсяването на въздуха, особено в гена GNAS — ген с импринтинг, свързан с по-лошо качество на семенната течност и с развитието на плода. Въпреки това Нобълс обясни, че последиците, свързани с GNAS, са "особено важни".

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"Тъй като импринтираните гени могат да се запазят през ранното ембрионално развитие, това повдига важни въпроси дали експозицията на мъжете на фактори от околната среда може да повлияе не само на плодовитостта, но и на бременността на жената и здравето на потомството", каза тя. Тъй като това са предварителни констатации, Нобълс подчерта, че е жизненоважно изследователите сега да работят за потвърждаване на резултатите си в бъдещи проучвания. Тя обясни също, че са необходими по-нататъшни изследвания на измеримите ефекти върху мъжката плодовитост, както и проучване на други източници на замърсяване.

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"Знаем, че двойките, изложени на въздушно замърсяване, често изпитват затруднения при зачеването, и това може да бъде едно от обясненията сред безбройните начини, по които замърсяването засяга нашето репродуктивно здраве", заяви бившата председателка на ESHRE Карен Сърмон по повод проучването.