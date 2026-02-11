Откриха скални рисунки в пустинята, показващи завладяването на Синай от Древен Египет

Археолози са открили скални рисунки на 5000 години в пустинята Синай, изобразяващи завладяването на региона от жителите на Древен Египет, съобщава Live Science.

Скални рисунки, показвайки завладяването на Синай от египтяните

„Скалните рисунки предоставят ужасяващи доказателства за това как египтяните са колонизирали Синай и са поробили жителите му“, се казва в изявление на археолозите.

Рисунката изобразява мъж, вдигнал ръце в триумф, докато друг мъж е коленичил със стрела в гърдите и ръце, вързани зад гърба. Наблизо има и лодка, заедно с надпис, в който се казва, че Мин, египетско божество, свързано с плодородието, е „владетелят на медния регион“.

„Разглеждайки цялата композиция, можем да предположим, че лодката е била свързана с египетския владетел, триумфиращият мъж с бог Мин... а победеният и убит мъж с местните жители“, пишат археолозите в новото проучване .

Според тях, в Древен Египет, лодките често са били използвани като метафора за фараона.

Снимката е илюстративна

Интересното е, че други примери за скално изкуство, датиращи отпреди приблизително 5000 години, са били открити преди това в Синай, което предполага, че египтяните са завладели региона около това време. Екипът пише:

„Мотивацията за египетските експедиции до югозападен Синай не е била просто абстрактно разширяване на територията, а по-специално наличието на минерални ресурси, особено мед и тюркоаз.“

Съавторът на изследването Лудвиг Моренц, професор по египтология в университета в Бон, твърди, че по това време Синай е бил населен предимно от номадски групи.

„Скалната плоча със сигурност представлява едно от най-ранните изображения на господство в друга територия“, казва той.

Според учените, интересен детайл е, че до изображението на лодката е имало надпис, вероятно посочващ владетеля на Египет, но той е бил умишлено заличен. Не е ясно обаче кой го е заличил, кога и защо. В египетската история е имало няколко случая, в които името на фараон е било заличено след идването на нов владетел на власт, но не е ясно дали това е така в този случай.

Скалните рисунки са открити от Мустафа Нур ел-Дин, археолог от Инспектората в Асуан към Египетското министерство на антиките, по време на проучване, проведено през 2025 г. Археолозите смятат, че наблизо тепърва ще бъдат открити още скални рисунки.

„Изследването току-що започна и ние планираме първата, по-голяма експедиция“, пишат още учените.

Снимката е илюстративна