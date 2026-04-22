Мистерията на Ноевия ковчег: Мрежа от тунели, свързани с библейски описания, са открити в Турция

В планините на Турция, на приблизително 29 километра южно от планината Арарат, отново се засилиха изследванията на формацията Дурупинар - геоложка формация, която някои изследователи свързват с библейската история за Ноевия ковчег. Това съобщава „Дейли Мейл“ .

Мистерията с Ноевия ковчег и разкритията на турски учени

Екипът на Noah's Ark Scans съобщи резултатите от нови проучвания на обекта. Според независимия изследовател Андрю Джоунс, по време на проучването е използван георадар (GPR), който позволява изследване на подземни структури. Той съобщи, че инструментът е открил мрежа от подземни „коридори“, сходящи към централна кухина, която той описва като атриум.

Джоунс свързва тези резултати с библейското описание на ковчега, което говори за три вътрешни нива. Той вярва, че откритите структури биха могли да съответстват на такава многостепенна пространствена организация. Той обаче отбелязва, че георадарът позволява само да се „надникне“ под земята и да се открият евентуални кухини.

Изследователите са използвали и инфрачервена термография, метод за термично измерване, който може да разкрие скрити структури. Според техните открития, резултатите могат да показват и наличието на обект с форма на кораб, разположен под почвата.

Формацията Дурупинар става известна в средата на 20-ти век. Според местни сведения, през май 1948 г. проливни дъждове и земетресения са отнесли част от района, разкривайки формацията. По-късно тя е открита от кюрдски овчар.

В Библията се отбелязва, че Ноевият ковчег е спрял на „планините Арарат“ след потоп, продължил 150 дни. В нея са посочени и приблизителните размери на кораба: 300 лакътя дължина, 50 ширина и 30 височина. Някои изследователи смятат, че контурите на формацията Дурупинар може да съответстват на тези пропорции.

Като част от своите изследвания, екипът на Noah's Ark Scans е събрал 88 почвени проби от вътрешността и външната страна на формацията през 2024 г. Според участниците в проекта, анализът е разкрил повишени нива на калий, което може да се дължи на разлагането на органични материали, по-специално дървесина.

Изследователите отбелязват значението и на местния климат. Според тях ниските температури биха могли да позволят на обекта да остане замръзнал в продължение на приблизително половин година, което, според тях, би могло да допринесе за запазването на отделни елементи във вкаменело състояние.

Някои открития се отнасят до подземни структури. Според Джоунс, предишни проучвания са разкрили ъгловати образувания на дълбочина до 6 метра, които може да наподобяват подземни камери. Друг член на екипа, Уилям Крабтри, предположи евентуално наличие на тунел, минаващ от върха на формацията до нейния център.

Изследователите също така отбелязват, че растителността във формацията се различава от околната растителност, особено по цвят. Те предполагат, че това може да показва различен състав на почвата в тази област.

В същото време произходът на формацията остава спорен. Много учени смятат, че това е естествена геоложка формация, образувана от естествени процеси. Екипът на Noah's Ark Scans обаче настоява, че са необходими допълнителни изследвания.

Според Джоунс, следващата стъпка може да бъде пробиване и инсталиране на камери за изучаване на вътрешните структури. Изследователите обмислят получаване на проби от по-дълбоки слоеве и провеждане на подробно изследване на откритите кухини.

