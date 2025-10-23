Могат ли кучетата да усещат духове?

Марк Итън, професор по социология в Рипон Колидж, си спомня разговор с изследовател на паранормални явления, който наскоро е загубил баща си. "Кучето му лаеше многократно по стълбите в дома му и сякаш следваше някого или нещо по стълбите", разказва Итън. "Предвид това поведение, неотдавнашната смърт на баща му и факта, че вече беше склонен да вярва в призраци, той стигна до заключението, че кучето му усеща духа на баща му и вярваше, че баща му го наблюдава, докато той скърби."

Хората отдавна вярват в способността на кучетата да усещат духове. В древно Мексико ацтеките вярвали, че кучетата могат да виждат призраци и да водят душите на господарите си през подземния свят. Но какво мислят експертите по този въпрос?

Психическата перспектива

Някои парапсихолози, хора, които изучават паранормални явления, вярват, че обяснението се крие в екстрасензорното възприятие на кучетата, или ЕСВ – умствени способности, надхвърлящи петте сетива. ЕСВ включва неща като телепатия (четене на мисли), ясновидство (възприемане на отдалечени събития) и предчувствие (предвиждане на бъдещето).

"Духовете не са физически феномени, които могат да бъдат уловени от сетивата. Затова е необходима някаква форма на несензорно възприятие, за да се възприеме дух", казва парапсихологът Лойд Ауербах. "Кучетата и котките – и вероятно повечето животни – са психически, точно като хората."

Но научната подкрепа за ЕСВ е оскъдна и много проучвания не успяват да предоставят убедителни доказателства за нейното съществуване, пише "Popular Science".

Все пак, някои хора твърдят, че ЕСВ действа извън границите на конвенционалната наука, което прави невъзможно да се докаже или опровергае нещо в тази сфера. Този аргумент може да се отнесе и към способността на кучетата да усещат призраци. Може би просто не разполагаме с инструменти, с които да измерим точно какво усещат кучетата?

Сензорното обяснение

Понякога обаче причините, поради които кучетата и котките изглеждат, че виждат призраци, могат да бъдат доста прозаични. "Животните чуват и дори виждат физически неща, които ние не можем", казва Ауербах. "Ако има някаква активност на насекоми или малки животни в стените или по външните стени, кучетата и котките могат да я чуят." Той разказва, че неговите котки понякога скачат към нещо, което той не може да види – докато не погледне по-отблизо и не открие малко насекомо."

Психологът Кристофър Френч, който изучава паранормалните вярвания и е автор на книгата "The Science of Weird Shit" ("Науката за странните неща"), е съгласен с това обяснение. "Тъй като съм скептик, изобщо не вярвам в свръхестественото", казва той. "За мен е много по-вероятно кучетата понякога да реагират на естествени стимули, които хората не могат да усетят, предвид по-доброто им обоняние и слух."

Кучетата имат невероятни сетива

Кучетата имат около 220 милиона рецептори за мирис в носа си, в сравнение с около 5 милиона при хората. Те също така имат специализиран орган на Якобсон (или вомероназален орган), който може да открива химически сигнали отвъд нормалния мирис. През 50-те години на миналия век учени от университета Дюк откриха, че кучетата могат да подушат чесново масло, разредено до 0,00000005 процента, с 85-процентна точност. По-скорошно проучване показа, че кучетата могат да използват обонянието си, за да откриват кръвни проби от хора с рак с почти 97-процентна точност. Друго проучване установи, че кучетата могат да подушат човешкия стрес.

Слухът им е също толкова впечатляващ. Кучетата могат да чуват звуци, които са както много по-високи (до 65 000 херца), така и много по-тихи (до -15 децибела) от тези, които хората могат да чуят, което им дава изключителна чувствителност към шумове, които са извън нашия обхват.

Тези суперсетива може би обясняват защо кучетата изглеждат, че виждат неща, които ние, хората, не виждаме. "Може би, вместо да виждат нещо страшно, те ориентират главите си към миризми и звуци, за да им помогнат да възприемат по-добре тези стимули", казва Елън Фърлонг, професор по психология в университета в Трансилвания, която изучава когнитивните способности на животните.

От друга страна, зрението на кучетата като цяло е по-лошо от нашето. "Хората виждат по-ясно на по-голямо разстояние от кучетата и могат да виждат по-широк спектър от цветове – кучетата са червено-зелено слепи", казва Фърлонг. Въпреки това, те са по-добри в улавянето на бързо движещи се обекти и фини промени в осветлението. Например, телевизионният екран, който за нас изглежда гладък, за кучето може да изглежда трептящ, обяснява Фърлонг. Така че, когато кучетата изглеждат, че реагират на нещо невидимо, всъщност може би улавят миниатюрни движения или промени в осветлението, които нашите очи просто не могат да забележат.

Защо вярата в психическите способности на кучетата продължава да съществува

Ако съществуват естествени обяснения, тогава защо толкова много хора вярват, че кучетата могат да виждат духове? Итън казва, че съществува общоприетото убеждение, че животните и малките деца могат да усещат духове по начини, които възрастните не могат. "Това вярване се основава на теорията, че възрастните са социализирани в културно доминиращото отношение, че призраците не са реални, и в резултат на това обикновено имат "културни очила", които възпрепятстват възприемането им на призраци или ги карат да обясняват такива възприятия", казва той, като например: "Очите ми сигурно ме мамят".

"Когато животни или малки деца реагират на стимули, които възрастните не могат да видят или чуят, тези, които имат предразсъдъци, че животните и децата имат по-голяма способност да усещат духове, могат да заключат, че това всъщност е доказателство, че сред тях има някаква призрачна същност."

Макар да е утешително да мислим, че нашите кучета могат да усещат присъствието на тези, които сме загубили, науката предполага, че тяхното понякога загадъчно поведение се дължи на забележителната им способност да улавят миризми, звуци и движения, които убягват от нашето внимание, пише "Popular Science". И все пак, няма как да не се чудим дали техните невероятни сетива понякога не улавят неща, които са извън нашето разбиране.