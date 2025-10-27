Наистина ли пълнолунието влияе на съня ни? Ето какво казва науката

Случвало ли ви се е да се мятате и въртите, когато има пълнолуние и да се чудите дали сиянието на Луната ви държи будни? От много години хората вярват, че спътникът на Земята има силата да предизвиква безсънни нощи и странно поведение. Полицейските служители, болничният персонал и екипите на спешна помощ често споделят, че нощите им стават по-натоварени при пълнолуние. Но потвърждава ли това науката? Отговорът, разбира се, е по-нюансиран, отколкото предполага фолклорът. Изследванията показват, че пълнолунието може умерено да повлияе на съня, но влиянието му върху психичното здраве е много по-малко сигурно.

Какво наистина прави пълнолунието със съня

Няколко проучвания показват, че хората наистина спят различно в дните преди пълнолунието, когато лунната светлина грее най-ярко във вечерното небе. През този период хората спят около 20 минути по-малко, отнема им повече време да заспят и прекарват по-малко време в дълбок, възстановителен сън.

Мащабни проучвания върху населението потвърждават тази тенденция, установявайки, че хората от различни култури са склонни да си лягат по-късно и да спят за по-кратки периоди в нощите преди пълнолуние.

Най-вероятната причина е светлината. Ярката Луна вечер може да забави вътрешния часовник на тялото, да намали мелатонина – хормона, който сигнализира за лягане – и да поддържа мозъка по-буден.

Промените са скромни. Повечето хора губят само 15 до 30 минути сън, но ефектът е измерим. Той е най-силен на места без изкуствена светлина, като например селски райони или по време на къмпинг.

Някои изследвания също така показват, че мъжете и жените може да са засегнати по различен начин. Например, мъжете сякаш губят повече сън по време на фазата на нарастване на Луната, докато жените изпитват малко по-малко дълбок и спокоен сън около пълнолуние.

Връзката с психичното здраве

От векове хората обвиняват пълнолунието за разпалването на лудост. Фолклорът предполага, че сиянието му може да предизвика мания при биполярно разстройство, да провокира припадъци при хора с епилепсия или да отключи психоза при хора с шизофрения.

Съвременната наука добавя важен обрат. Изследванията ясно показват, че самата загуба на сън е мощен двигател на проблеми с психичното здраве. Дори една тежка нощ може да засили тревожността и да понижи настроението. Продължаващото нарушаване на съня повишава риска от депресия, суицидни мисли и обостряния на състояния като биполярно разстройство и шизофрения.

Това означава, че дори скромната загуба на сън, наблюдавана около пълнолуние, може да има по-голямо значение за хора, които вече са изложени на риск. Някой с биполярно разстройство, например, може да е много по-чувствителен към съкратен или фрагментиран сън от средностатистическия човек.

Но ето уловката: Когато изследователите се отдръпнат и разгледат големи групи хора, доказателствата, че лунните фази предизвикват психиатрични кризи, са слаби. Не е открита надеждна закономерност между Луната и приема в болница, изписванията или продължителността на престоя.

Но няколко други проучвания показват, че може да има малки ефекти. В Индия психиатричните болници регистрират повече употреба на ограничители по време на пълнолуние, въз основа на данни, събрани между 2016 и 2017 г. В Китай изследователите отбелязват леко увеличение на приема на пациенти с шизофрения около пълнолуние, използвайки болнични записи от 2012 до 2017 г.

Все пак тези открития не са последователни в световен мащаб и може да отразяват културни фактори или местни болнични практики, както и биология.

В крайна сметка Луната може да съкрати малко времето ни за сън, а загубата на сън със сигурност може да повлияе на психичното здраве, особено на хората, които са по-уязвими. Това включва тези със състояния като депресия, биполярно разстройство, шизофрения или епилепсия, както и тийнейджъри, които са особено чувствителни към нарушения на съня. Но идеята, че пълнолунието директно предизвиква вълни от психиатрични заболявания, остава по-скоро мит, отколкото реалност.

Други теории не са достатъчни

През годините учените са изследвали други обяснения за предполагаемите лунни ефекти, от гравитационните „приливни“ привличания върху тялото до фините геомагнитни промени и промени в барометричното налягане. И все пак, нито един от тези механизми не издържа на проверка.

Гравитационните сили, които движат океаните, са твърде слаби, за да повлияят на човешката физиология, а изследванията на геомагнитните и атмосферните промени по време на лунните фази са дали противоречиви или незначителни резултати. Това прави нарушаването на съня от излагане на нощна светлина най-правдоподобната връзка между Луната и човешкото поведение.

Защо митът се задържа

Ако науката е толкова неубедителна, защо толкова много хора вярват в „ефекта на пълнолунието“? Психолозите посочват концепция, наречена илюзорна корелация. Забелязваме и помним необичайните нощи, които съвпадат с пълнолуние, но забравяме многото нощи, когато нищо не се е случило.

Луната също е силно видима. За разлика от скритите нарушаващи съня фактори като стрес, кофеин или скролване по телефона, Луната е точно там в небето и е лесно да се обвини.

Уроци от Луната за съвременния сън

Дори ако Луната не ни „подлудява“, малкото ѝ влияние върху съня подчертава нещо важно: Светлината през нощта е от значение.

Телата ни са проектирани да следват естествения цикъл на светлината и тъмнината. Допълнителната светлина вечер, независимо дали от лунна светлина, улични лампи или екрани на телефони, може да забави циркадните ритми, да намали мелатонина и да доведе до по-лек, по-фрагментиран сън.

Същата тази биология помага да се обяснят здравните рискове от лятното часово време. Когато часовниците „се преместят напред“, вечерите остават изкуствено по-ярки. Това изместване забавя съня и нарушава циркадното време в много по-голям мащаб от Луната, допринасяйки за увеличаване на инцидентите и сърдечно-съдовите рискове, както и за намаляване на безопасността на работното място.

В нашия съвременен свят изкуствената светлина има много по-голямо влияние върху съня, отколкото Луната някога ще има. Ето защо много експерти по съня настояват за постоянно стандартно време, което по-добре съответства на нашите биологични ритми.

Така че, ако се чувствате неспокойни в нощ на пълнолуние, може би не си въобразявате нещата – Луната може да ви наруши съня. Но ако безсънието се случва често, потърсете по-близо до дома. Вероятно причината е светлината в ръката ви, а не тази в небето.