Неръкотворните мумии

Ето и няколко хора от миналото, чиито мумии са се съхранили в естествени условия.

Един от най-известните „блатни хора“

Sven Rosborn / Public Domain

През май 1950 г. жителите на датското село Толунд откриват тялото на мъж с примка на врата. Радиовъглеродно датиране показва, че той е починал между 405 и 380 г. пр.н.е. Експертиза, проведена в болница в Копенхаген, установява, че шийните прешлени на жертвата не са счупени, но експертите все още остават убедени, че той е обесен и е починал от задушаване. За това допълнително сочи характерен симптом - подут език.

Очевидно Толундският човек е умрял през зимата или ранна пролет. Веднага след обесването някой е затворил очите и устата му и е положил тялото в блатото. Най-вероятно Толундският човек е бил принесен в жертва в знак на благодарност към боговете за изкопания торф - въпреки че не е изключено и убийство, например, извършено от разбойници. Към момента на смъртта той е бил на около 30-40 години.

Tollund Man, 300-400 BC, Bog body. He was hanged to death and then placed in a Danish bog. Reasons for bog bodies are various, but some may have been sacrifices as these liminal wetlands were seen as gateways to supernatural lands. #FearFulFens pic.twitter.com/yA5ondRpe5

