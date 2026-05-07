Археолози в Испания откриха рядък череп на динозавър на 150 милиона години: Какво ги изуми

Палеонтолози в Испания откриха забележително добре запазен череп на стегозавър, което им дава рядка възможност да изучат анатомията и еволюционната история на един от най-емблематичните динозаври, бродили някога по Земята.

Откритието на археолозите - череп на динозавър, живял преди 150 милиона години

Според dailygalaxy.com, черепът, датиращ от късния юрски период, на възраст приблизително 150 милиона години, се смята, че принадлежи към вида Dacentrurus armatus. Той е открит във формацията Вилар дел Арсобиспо в Теруел, Испания.

Черепите на стегозавърите са изключително редки, защото костите им са били тънки и крехки и не са могли да се запазят в продължение на милиони години. Повечето известни видове са представени от частични скелети, което затруднява реконструкцията на анатомията на главата им.

Освен това, според изследователи от Палеонтологичната фондация Теруел-Динополис, откритият череп е най-пълният череп на стегозавър, откриван някога в Европа. Фосилът запазва важни части от черепа, включително фронталната, посторбиталната, скумозната, париеталната и тилната кости, както и шиен прешлен, което потвърждава идентичността му с Dacentrurus armatus.

Чрез изучаването на тази вкаменелост, учените ще могат да научат повече за анатомията на стегозавъра, хранителните му навици и взаимодействията му с околната среда.

Нови открития за еволюцията на стегозаврите

Новият череп помага на учените да преосмислят еволюцията на стегозаврите. Екипът, направил това откритие, е сравнил 115 анатомични характеристики в 30 фосилни групи, което е довело до идентифицирането на нов род, наречен Neostegosauria.

Тази група включва стегозаври от Европа, Африка, Северна Америка и Азия. Тази нова класификация оспорва някои по-ранни предположения за еволюцията и разпространението на тези динозаври.

Разкопките на Естан де Колон - съкровищница за палеонтолозите

Разкопките на Естан де Колон, където е открит черепът, се оказват важен обект за палеонтолозите. От откриването му насам на мястото са открити близо 200 фосила, включително останките на поне два стегозавъра в различни етапи на развитие. В допълнение към стегозаврите са открити фосили на тероподи, завроподи, орнитоподи и дори риби.

Напомняме, че останки на неизвестен досега вид динозавър, живял преди приблизително 190 милиона години, бяха открити преди това в Китай. Динозавърът, наречен Xiangyunloong fengming, достигал 9-10 метра дължина, което го прави един от най-големите известни тревопасни динозаври, открити в Китай.

Той е живял през ранния юрски период, между 201 и 174 милиона години, което е ключов еволюционен период, когато дълговратите тревопасни динозаври активно са се развивали и разпространявали.

