Обявиха носителите на Нобеловата награда за физиология или медицина (СНИМКА)

06 октомври 2025, 13:30 часа 361 прочитания 0 коментара
Американците Мери Бранкоу и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи си поделят тазгодишната Нобелова награда за физиология или медицина, съобщи сайтът Nobelprize.org. Престижното отличие им се присъжда от Кралския Каролински институт за открития в областта на периферната имунна толерантност, обяви генералният секретар на Нобеловия комитет Томас Перлман. Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона крони (1 168 192 щатски долара). Тя се поделя поравно между тримата лауреати.

Миналата година Нобеловата награда за физиология или медицина беше присъдена на Виктор Амброс и Гари Ръвкън за откриването на микроРНК и ролята й в регулацията на гените.

Първата Нобелова награда за физиология или медицина е връчена през 1901 г. на Елим Адолф фон Беринг от Германия за работата му върху серумната терапия, и по-специално за прилагането й при дифтерия, с което отваря нов път за медицинската наука и дава на лекарите победоносно средство против болестта и смъртта.

Сред по-известните учени, удостоявани с Нобеловата награда за физиология или медицина, са: Иван П. Павлов (Русия) /1904/, Роберт Кох (Германия) /1905/, Александър Флеминг (Великобритания) /1945/, Джордж Бидъл (САЩ), Едуард Тейтъм (САЩ), Джошуа Ледърбърг (САЩ) (1958) и други.

Нобеловата седмица започна днес, 6 октомври, в Стокхолм с обявяването на носителя или носителите на наградата за физиология или медицина. Ден по-късно - на 7 октомври, ще бъде присъдена Нобеловата награда за физика, последвана от тази за химия на 8 октомври. Носителят на Нобеловата награда за литература ще стане известен на 9 октомври. В петък - 10 октомври, в Осло ще бъде обявена Нобеловата награда за мир, а на 13 октомври в Стокхолм ще бъде огласена тази за икономика.

Източник: БТА

 

 

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
