По-стар от пирамидите: Учените все още не успяват да разгадаят мистерията с подводен град на неизвестна цивилизация в Индия

Подводен град, открит преди повече от две десетилетия край западния бряг на Индия, остава обект на интензивен научен дебат и неразгадана мистерия. Ако изкуственият му произход бъде потвърден, то би могло напълно да промени разбирането ни за развитието на човешката цивилизация и нейната хронология. За това пише „Дейли Галакси“.

Случайно откритие и мащаб на обекта: Какво е известно за този подводен град?

През декември 2000 г. индийски океанографи случайно откриха този обект на дълбочина 36 метра. Докато изследваха дъното на Арабско море, инструментите разкриха огромни, перфектно оформени структури, дълги 8 километра и широки 3 километра.

Прочетете също: Японски архитекти строят подводна Атлантида, годна за обитаване от хора

Сонарните данни разкриха мрежовидна структура и големи правоъгълни форми, визуално напомнящи градски блокове. Сред откритите на обекта находки са фрагменти от керамика и скулптури, мъниста и останки от стени и човешки останки.

Ключовият аргумент за поддръжниците на теорията за „изгубената цивилизация“ беше откриването на дървен фрагмент. Радиовъглеродното датиране показа, че пробата е на приблизително 9500 години. Това значително предшества Харапската цивилизация (долина на Инд), считана за най-старата в региона и датираща приблизително от 3000 г. пр.н.е.

Снимката е илюстративна

Геологът Бадринараян, член на екипа на NIOT, предполага, че това представлява напреднала култура, датираща от края на последния ледников период. Според тази теория градът е бил наводнен в резултат на глобално покачване на морското равнище.

Прочетете също: Учени бързат да разкрият тайните на древни цивилизации, озовали се под водата

Въпреки тези интригуващи открития, някои изследователи остават скептични. Основното предизвикателство остава трудността при интерпретирането на данни в подводна среда, където естествените геоложки процеси могат да създадат измамно правилни форми.

Според традиционната историческа парадигма, преди 2500 г. пр.н.е. тази част на света е била населена само с малки села, а не с големи метрополни области.

Държавен интерес

Произходът на обекта остава неясен, но индийските власти подчертават важността на по-нататъшните издирвания.

„Трябва да разберем какво се е случило тогава... къде и как е изчезнала тази цивилизация“, казва Мурли Манохар Джоши, който е ръководил Министерството на човешките ресурси и развитието на океаните на Индия по време на активната фаза на изследването.

Друго интересно археологическо откритие е на повече от сто потънали кораба в Гибралтарския залив, датиращи от различни епохи - от V век пр.н.е. до Втората световна война.

Прочетете също: Какво представлява мистериозният потънал „път Бимини“ и накъде води?

Снимката е илюстративна