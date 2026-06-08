Изгубена раса от гиганти: Египетски артефакт променя разбирането ни за Библията

Британският музей съхранява древен документ, който отново привлече вниманието на изследователи и поддръжници на алтернативната история. Това е Папирусът на Анастасий I, египетски текст от 13 век пр.н.е., който съдържа описания на изключително високи хора и променя представите ни за Библията. За това пише „Дейли Мейл“. Някои изследователи смятат, че този артефакт може косвено да потвърди библейските препратки към изгубена раса от гиганти.

Египетски артефакт, който променя представата ни за Библията

Папирусът е сатирично писмо от писаря Хори до колега, в което последният описва опасните земи на Ханаан и племената Шасу, за които се предполага, че са обитавали планинските райони. Авторът отбелязва, че някои представители на тези народи са били високи до пет лакътя - приблизително 2–2,4 метра. Такива височини са били изключителни за бронзовата епоха, така че такива индивиди биха могли да бъдат възприемани като истински гиганти.

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Тези описания повтарят библейски текстове, които споменават „синовете на Енак“ и други гиганти, с които се твърди, че израилтяните са се срещали. Именно от тази среда произлиза образът на Голиат, филистимския гигантски воин.

Някои изследователски организации предполагат, че библейските легенди може да са възникнали от реални срещи с племена от необичайно високи хора, които са живели в Близкия изток преди хиляди години. Повечето учени обаче отбелязват, че Папирусът на Анастасий I е сатиричен и препратките към гиганти може да са художествени преувеличения.

Археологията все още не е предоставила убедителни физически доказателства за съществуването на цели популации от гиганти. Следователно, древноегипетският текст е по-скоро отражение на страховете и вярванията на древните цивилизации, отколкото надеждно потвърждение за библейските гиганти.

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Преди това учени откриха, че книга, написана преди близо 1900 години, известна като „Евангелието на Тома от детството“, не е станала канонична в Библията. Причината за това е, че тя разкрива тайни истории за детството на Исус, които ранната църква е пазила в тайна в продължение на векове.

Историята в книгата започва от петгодишната възраст на Христос. За разлика от нея традиционната Библия го споменава за първи път на 12-годишна възраст. В текста се разказва за чудесата, извършвани от малкия Исус. Той е успял да съживи глинени птици, да изглекува момче с ранен от брадва клас. Също така книгата разкрива и по-тъмна страна от детството му. В част от историите малкият Исус е описан като отмъстително и дори жестоко дете - нещо, което липсва в Библията.

Една от историите разказва, че Исус проклел дете, което го ударило по рамото и след това детето починало. Родителите на починалото дете се оплакали на Йосиф и Мария от Исус. За да им отмъсти, той ги поразил със слепота.

„Когато Йосиф видя, че Иисус е направил това, той се разгневи, хвана Го за ухото и Го дръпна много силно“, описва последвалите събития Евангелието за детството на Исус.

„Едно е да търсиш нещо и да не го намериш, а съвсем друго е да постъпиш толкова глупаво. Не знаеш ли, че всъщност не ти принадлежа?“, така разгневеният Исус отговорил на родителите си.

В друг разказ от книгата Йосиф води Исус при учител, за да научи азбуката, но Исус го приема с насмешка.

Тази книга обаче съдържа много повече описания на младия Исус, извършващ множество чудеса, за да помага на другите. Той по чудо умножава едно пшенично зърно на сто мери и го раздава на бедните, вдовиците и сираците. Исус протяга късо парче дърво, за да може Йосиф, неговият земен баща, да извърши дърводелска работа за богат човек. В друга история от книгата Исус лекува брат си Яков от ухапване от змия, като диша върху раната, унищожавайки змията и прекратявайки болката.

В книгата е описана и история, в която той възкресява мъртво дете и го връща го към живот при майка му.

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