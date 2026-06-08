Открит е най-големият скорпион в историята на Земята: Дължината му надхвърля един метър

Учени потвърдиха, че вкаменелости, датиращи от приблизително 415 милиона години, принадлежат на най-големия скорпион, известен на науката. До това заключение стигнаха изследователи от Университета в Манчестър и Природонаучния музей в Лондон, след като повторно изследваха вкаменелостите, използвайки съвременни аналитични техники.

Най-големият скорпион в историята на Земята

Изследователите са установили, че древният вид Praearcturus gigas е достигал дължина над един метър, с нокти, простиращи се до приблизително 16 сантиметра. Експертите смятат, че това е бил един от първите големи хищници, колонизирали сушата в ранния девон.

Фрагменти от вкаменелости са открити в днешна Англия и Уелс още през 19-ти век. Въпреки това, в продължение на повече от 150 години учените не са могли да определят точното животно, на което принадлежат. През годините находката е била приписвана на древни ракообразни, а след това на скорпиони. Нови изследвания окончателно потвърдиха, че е скорпион.

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Според авторите, гигантът е живял в епоха, когато сухоземните екосистеми едва са започвали да се формират и големите хищнически конкуренти на практика не са съществували. Тази липса на сериозна конкуренция може да е допринесла за развитието на толкова големи размери.

Анализът на структурата на тялото също така разкри, че Praearcturus gigas вероятно е прекарвал част от времето си във вода. Някои анатомични характеристики наподобяват тези, типични за водните членестоноги, което предполага, че този древен хищник е могъл да ловува както на сушата, така и във вода.

Авторите на изследването смятат, че потвърждаването на статуса на Praearcturus gigas като скорпион променя разбирането ни за това кога и при какви условия гигантски форми са се появили за първи път при членестоногите. Преди се е смятало, че подобни размери са станали възможни много по-късно, когато на Земята вече са съществували по-развити сухоземни екосистеми.

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Още интересни факти за скорпионите

До момента са идентифицирани 1750 вида и предстои да бъдат открити още. Отровата на скорпионите е необичайно явление. Изглежда, че всички скорпиони са отровни, но само 50 вида се считат за опасни за хората, а само 25 са смъртоносни. Повечето от тях ловуват с клещи и рядко използват отрова. Това са едни от най-древните животни на планетата. Тяхната история започва преди приблизително 430 милиона години с огромните морски скорпиони, които са доминирали в океаните по онова време.

Тези същества имат кратък живот. В дивата природа те живеят около 8 години, а в плен животът им е малко по-дълъг.

Скорпионите се адаптират добре към всякаква среда. Те предпочитат топлина, но не се страхуват от студ, освен при изключително ниски температури. Тези същества се срещат на всеки континент с изключение на Антарктида.

Неотдавна фармацевтичната индустрия започна да използва отровата им. В Пакистан дори има черен пазар за скорпиони. В Тайланд и Китай, например, можете да опитате пържени скорпиони на клечка на много разумна цена.

Преди един скорпион да достигне пълния си размер, той сменя кожата си седем пъти. В продължение на няколко часа след сменянето на кожата, животното става изключително уязвимо за други хищници. Императорският скорпион е бил най-големият от всички видове. Но рекордът принадлежи на Heterometrus swammerdami, който достига 22 см дължина. Отровата на най-смъртоносния вид е 100 000 пъти по-силна от калиевия цианид. Въпреки това, дори най-опасните скорпиони при ухапване обикновено инжектират малка доза токсин, рядко убиващ хора.

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